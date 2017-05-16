〈中部〉4工業區爭取納前瞻 廠商忙搶地

2017-05-16

〔記者張菁雅／台中報導〕市府爭取豐原神岡豐洲二期工業區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、關連工業區三期納入前瞻計畫，獲得議員支持。其中，太平產業園區將於六月二日抽籤配地，議員李麗華十五日質詢時表示，由於「僧多粥少」，地方傳聞找有力人士幫忙就有機會中籤。副市長張光瑤、經發局長呂曜志簽下承諾書，保證杜絕黑箱作業。

市議會昨天進行財政經濟委員會業務質詢，議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿指出，他們的服務處都收到中小企業主詢問產業園區開發進度，可見台中工業區「缺地」嚴重，而開發產業園區光是徵地就要相當高的成本，他們呼籲不分藍綠，共同支持上述四處產業園區納入前瞻計畫。

太平園區抽籤 官員保證杜絕黑箱

李麗華則表示，太平園區約三千家廠商登記，只有一百廿二家符合資格，最後僅五十二家廠商可以進駐，六月二日將抽籤配地，地方傳聞找有力人士幫忙就有機會中籤，她建議抽籤時由廠商自己抽，而不是市府代抽，並請律師現場見證。在李麗華要求下，張光瑤、呂曜志當場簽下承諾書，保證公開透明，杜絕黑箱作業。

議員要求加速開發產業園區

另外，台中市約有一萬八千家未登記工廠，只有一千六百四十五家取得二階段臨時工廠登記，議員張耀中表示，臨時工廠登記期限將至一○九年六月屆滿，有立委提案延長五年，但延長期限無法解決問題，更對其他工廠不公平，政府應該做的是加速開發產業園區。議員賴朝國也說，輔導未登記工廠進入產業園區，統一管理，才能減少對農業區的污染。

呂曜志表示，台中市產業園區規劃均符合前瞻計畫的條件，他有信心會通過，希望藉中央力量加速進行。至於目前進度，除太平園區即將抽籤配地，潭子園區已通過內政部核定，市府正與台糖協議價購中；豐洲二期正進行二階環評，預計明年四月審議通過開發計畫；關連三期則由地政局辦理重劃後土地試分配案。