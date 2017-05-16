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〈中部〉國姓公兒二預定地 可望明年開發
2017-05-16
計劃興建公園綠地及地下停車場
〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉市區老街佔地近一千三百坪的都市計畫公兒二預定地，多年來政府無力徵收開發，淪為市區「最精華荒地」，公所今年終於著手用地取得，計劃明年興建公園綠地及地下停車場、多功能旅遊服務中心，也盼閒置土地解除「封印」後，未來能帶動國姓老街發展。
國姓老街原是國姓鄉市區最熱鬧的地段，鄉公所今年計劃開發已畫設逾廿年卻閒置的都市計畫公兒二預定地，昨舉行首次公聽會。
公所舉行公聽會著手用地取得
鄉長丘埔生表示，公兒二預定地就是近幾年舉辦客庄十二大節慶之一「搶成功」的「成功廣場」，未來若能進行開發，除保有大面積公園綠地，地下停車場可解決活動時的停車需求，多目標使用建築則規劃第二個「國姓驛站」，包括旅遊服務中心、農特產展售、藝文展覽及休閒運動等功能。
丘埔生指出，計劃用地取得經費在五至六千萬元間，目前鄉庫結餘款有八千多萬元，還需專業評估，訂出每坪協議價購的金額；鄉代會主席羅智彬及多位代表支持公所計畫，惟認為鄉結餘得來不易，公所務必善用一分一毫及妥善規劃，否則將有愧鄉親。
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