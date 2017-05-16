〈中部〉產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
八卦山脈蜂農 嘆賺不到工錢
〔記者顏宏駿、謝介裕／連線報導〕橫跨彰化、南投的八卦山脈，目前正值龍眼蜜採收尾聲，但今年產量銳減七成，原因是氣候異常導致龍眼花開不足，再加上農民使用農藥，導致蜜蜂銳減，許多蜂農調價因應，出現史上最大的漲幅，消費者說，再這樣下去，「純蜂蜜」恐變成「稀有品」，只是「貴族豪門」才吃得起。
二水鄉蜂農李東峰說，今年龍眼花蜜採收期在上週結束，他所有的二百個蜂箱原本至少可採收到五千台斤，今年只剩下一千五百台斤，主因是今年冬天氣候溫和，在龍眼花開時節，雨量不足，開花量銳減，加上荔枝樁橡肆虐，農民使用「益達胺」防治，造成不少蜜蜂迷途而死。
氣候異常 導致龍眼花開不足
他說，受氣候異常影響，養蜂變成「低獲利」行業，去年從每台斤二百元漲到二百六十元，仍不夠工錢，今年產量更少，從二百六十元漲到三百六十元，沒想到近年來泰國蜂蜜大豐收，有商人從泰國進口廉價蜜「魚目混珠」，讓蜂農更難生存。
二水鄉農會總幹事蔡文琳表示，近三年來氣候異常，造成蜂蜜連年歉收，其中又以今年最慘，出現史上最大的漲幅，國人想吃優質蜂蜜，代價更高。其次，消費者也要提防不肖業者用假蜜或廉價調和蜜混充真蜜。
而南投縣，約有二百多位蜂農靠養蜂為生，荔枝與龍眼兩種作物花蕊，則是縣內蜜蜂最重要的採蜜來源，惟今年開花期間，豪大雨接連來襲，導致蜜蜂幾乎採不到花蜜，蜂蜜收成數量相對也跌到谷底。
農藥害蜂群生態崩解 盼禁用
南投市登豐養蜂場場長蕭博轅表示，每一個蜂箱飼養的蜜蜂數量約二、三萬隻，去年蜂蜜收成量約五千台斤，今年許多蜂農與該養蜂場一樣，多半只剩三成左右。蕭博轅說，據研究，農藥殺蟲劑「益達胺」及「普芬尼」會導致工蜂中毒後，幼蜂受低劑量污染後，也會喪失學習記憶能力，以致飛出採蜜後無法回巢，最終導致蜂群生態崩解，建議中央比照歐美禁用上述兩種農藥，將對蜂群生態與環境的衝擊降至最低。
看更多！請加入自由時報粉絲團
又有好康的！雲林地檢署要拍賣一輛BMW X5自用小客車，十九日上午十點在雲林地檢署前拍賣，拍賣前半小時開放賞車，歡迎有興趣的民眾投標。 雲檢表示，該輛BMW X5 XDRIVE35I黑色自用小客車是涉…
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 醫師：揭露遭遇可自我療癒
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 王天寬／裸命
- 開車男疑病突發 撞倒路旁整排機車 送醫急救
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥
- 樂陞去年每股虧29.45元
標題：〈中部〉產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email