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〈中部〉產量少7成 龍眼蜜飆漲1斤360元

2017-05-16

八卦山脈蜂農 嘆賺不到工錢

〔記者顏宏駿、謝介裕／連線報導〕橫跨彰化、南投的八卦山脈，目前正值龍眼蜜採收尾聲，但今年產量銳減七成，原因是氣候異常導致龍眼花開不足，再加上農民使用農藥，導致蜜蜂銳減，許多蜂農調價因應，出現史上最大的漲幅，消費者說，再這樣下去，「純蜂蜜」恐變成「稀有品」，只是「貴族豪門」才吃得起。

二水鄉蜂農李東峰說，今年龍眼花蜜採收期在上週結束，他所有的二百個蜂箱原本至少可採收到五千台斤，今年只剩下一千五百台斤，主因是今年冬天氣候溫和，在龍眼花開時節，雨量不足，開花量銳減，加上荔枝樁橡肆虐，農民使用「益達胺」防治，造成不少蜜蜂迷途而死。

氣候異常 導致龍眼花開不足

他說，受氣候異常影響，養蜂變成「低獲利」行業，去年從每台斤二百元漲到二百六十元，仍不夠工錢，今年產量更少，從二百六十元漲到三百六十元，沒想到近年來泰國蜂蜜大豐收，有商人從泰國進口廉價蜜「魚目混珠」，讓蜂農更難生存。

二水鄉農會總幹事蔡文琳表示，近三年來氣候異常，造成蜂蜜連年歉收，其中又以今年最慘，出現史上最大的漲幅，國人想吃優質蜂蜜，代價更高。其次，消費者也要提防不肖業者用假蜜或廉價調和蜜混充真蜜。

而南投縣，約有二百多位蜂農靠養蜂為生，荔枝與龍眼兩種作物花蕊，則是縣內蜜蜂最重要的採蜜來源，惟今年開花期間，豪大雨接連來襲，導致蜜蜂幾乎採不到花蜜，蜂蜜收成數量相對也跌到谷底。

農藥害蜂群生態崩解 盼禁用

南投市登豐養蜂場場長蕭博轅表示，每一個蜂箱飼養的蜜蜂數量約二、三萬隻，去年蜂蜜收成量約五千台斤，今年許多蜂農與該養蜂場一樣，多半只剩三成左右。蕭博轅說，據研究，農藥殺蟲劑「益達胺」及「普芬尼」會導致工蜂中毒後，幼蜂受低劑量污染後，也會喪失學習記憶能力，以致飛出採蜜後無法回巢，最終導致蜂群生態崩解，建議中央比照歐美禁用上述兩種農藥，將對蜂群生態與環境的衝擊降至最低。

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  • 蜂農李東峰（左）說，他今年龍眼花蜜採收期在上週結束，前年至少都可採收到5000台斤，今年只收成到1500台斤。（記者顏宏駿攝）

    蜂農李東峰（左）說，他今年龍眼花蜜採收期在上週結束，前年至少都可採收到5000台斤，今年只收成到1500台斤。（記者顏宏駿攝）

  • 國產龍眼蜜，恐成高價品，蜂農擔心，進口廉價蜜進來「魚目混珠」。（記者顏宏駿攝）

    國產龍眼蜜，恐成高價品，蜂農擔心，進口廉價蜜進來「魚目混珠」。（記者顏宏駿攝）

  • 氣候異常，蜂蜜連年歉收，農民只能調漲因應。（記者顏宏駿攝）

    氣候異常，蜂蜜連年歉收，農民只能調漲因應。（記者顏宏駿攝）

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