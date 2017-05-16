〈中部〉BMW X5 雲檢19日開拍

2017-05-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕又有好康的！雲林地檢署要拍賣一輛BMW X5自用小客車，十九日上午十點在雲林地檢署前拍賣，拍賣前半小時開放賞車，歡迎有興趣的民眾投標。

雲檢表示，該輛BMW X5 XDRIVE35I黑色自用小客車是涉詐欺案被告的代步車，廂式HID頭燈，出廠年月為二○一一年七月、三○○○CC，車輛使用情況正常。

雲檢主任檢察官黃怡華指出，該車輛配備及外觀均無污損情形，檢視時車輛可發動，儀表板顯示里程數為七萬七千六百卅一公里，無動產擔保、無滯欠稅費、罰鍰。

雲檢歡迎有興趣的民眾當天持身分證前來投標，買受人應出示國民身分證辦理登記，並需於拍賣當日下午四點前支付本署買價。支付方式得以現金或將款項逕匯華南商業銀行虎尾分行帳號541100109725、「國庫保管款專戶」，再憑取款條支付即可取車。