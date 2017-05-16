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〈中部〉搶救古坑桂林村「守護神」 村民集資買回

2017-05-16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑鄉桂林村入口處兩棵「麻六甲合歡」老樹，多年來被鄉民視為守護神，地主上個月將兩棵樹賣掉，村民得知集資搶救老樹。村長黃煌儀表示，社區已把老樹買回來，將永久守護村民。

通往古坑桂林村主要道路雲二一二線道路旁兩棵老樹有五、六層樓高，其中一棵胸徑需兩名大人才能擁抱，被村民稱為「夫妻樹」，加上位於桂林村入口處，村民視為地方守護神。上月底，村民發現有工人修剪樹枝，村長黃煌儀打聽得知地主已經把兩棵樹賣掉了，正進行移植前修枝。

黃煌儀表示，麻六甲合歡又稱南洋合歡、南洋楹，原產於斯里蘭卡，屬常綠大喬木，生長快速，裝潢、家具常用木心板即是麻六甲合歡樹幹，桂林村這兩棵樹齡約四、五十年，樹型高大、優美，村民得知老樹被賣掉十分不捨，有人向古坑鄉長陳情，希望公所能搶救老樹。

黃煌儀指出，兩棵老樹所在地為私有地，因無法證明誰種的，地主有權處置，據了解，地主多年前就想要賣樹，訂金也收了，因買主未再進一步接洽作罷，買主最近又再次與地主洽談，雙方以五萬元成交。

黃煌儀說，村民對這兩棵樹都有特殊感情，移植的存活率極低，且移植過程勢必破壞當地水土保持、影響路面安全。自己的老樹自己救，地方決定集資把夫妻樹買回來。

桂林村民搶救夫妻樹消息傳開後，村民反應熱烈，連在外地工作村民也捐錢響應，不到一天即募得足夠金額。

黃煌儀表示，地方是以桂林社區名義把夫妻樹買回來，避免老樹再被賣，社區計畫把土地買下來，讓夫妻樹能永久守護村民。

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  • 古坑鄉桂林村雲212線道路旁2棵老樹被地主賣掉，村民集資搶救。（記者黃淑莉攝）

    古坑鄉桂林村雲212線道路旁2棵老樹被地主賣掉，村民集資搶救。（記者黃淑莉攝）

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