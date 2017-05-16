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〈中部〉代燒雲縣垃圾 嘉市議員要求運回底渣

2017-05-16

〔記者王善嬿、蔡宗勳、林國賢／綜合報導〕嘉義市垃圾焚化廠除焚燒嘉市一般廢棄物，也代燒雲林縣垃圾，多名市議員昨在定期會質詢，指以往代燒雲縣垃圾產生的底渣及飛灰，都由市府委外處理，應趁今年合約將重簽的機會，要求雲縣自行運回處理，甚至增倍處理底渣與飛灰，且府會討論同意前，應先停止代燒雲縣垃圾。

雲縣環局：協調盼減低運回比例

雲林縣環保局長林長造表示，嘉義市、縣政府確實已行文要求須回運焚化廠底渣，其中嘉義縣僅要求運回代處理垃圾所產生底渣與飛灰，但仍須支付垃圾處理費用，縣府已展開相關作業。嘉義市則要求每處理一噸垃圾須運回一點八噸底渣，但不必再繳交垃圾處理費，環保局仍持續與嘉義市環保局協調溝通中，盼能減低回運比例。

嘉義市長涂醒哲答詢說，垃圾問題必須區域間互相幫忙，現由環保署調度，替雲林縣解決，畢竟難保以後嘉市也需要幫忙，仍會照常處理，但會先燒完嘉市垃圾，有餘裕空間再代燒。

嘉市議員促以底渣做為代燒籌碼

嘉市環保局長張志誠表示，與雲縣一年簽約一次，依市垃圾焚化廠每天焚燒量二百一十噸計算，如空間充裕，代燒雲縣垃圾一週一次，每次十五到二十噸，年總收費三百一十五萬餘元，底渣、飛灰則委由焚化廠承包營運廠商統包處理，因近年底渣處理不易，今年擬在合約附加由雲林運回底渣、飛灰再利用，或比照高雄市要求雲縣代嘉市處理一‧八倍底渣、飛灰等條件。

市議員鄭光宏、戴寧及王美惠提議，焚化廠一年焚燒七萬六千餘噸垃圾，產生底渣就約一萬噸、飛灰約一千五百到二千噸，未來可能須自行掩埋，但嘉市環保用地難取得，既然市焚化廠有操作餘裕，可用代為處理底渣為籌碼，替外縣市代燒。

嘉義縣垃圾焚化廠每天焚燒量四百四十噸，其中一百噸由環保署調度協助雲縣焚燒，年總收費三千七百萬餘元，渣、灰都由雲縣自行處理。

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  • 嘉義市垃圾焚化廠每年焚燒垃圾產生的底渣約有一萬噸。（記者王善嬿翻攝）

    嘉義市垃圾焚化廠每年焚燒垃圾產生的底渣約有一萬噸。（記者王善嬿翻攝）

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