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〈南部〉萬年殿葉府千歲「想換衣帽」 立筊降旨

2017-05-15

4月下旬，南區灣裡萬年殿1名女信徒擲出2筊相依偎的「立筊」，廟方執事人員日前請示神明，是否有何旨意？萬年殿主委林隆昌說，原來是鎮殿的葉府大千歲要換裝衣帽；灣裡人傳說，萬年殿葉府大千歲佔在好的地理位置，民國59年廟方重建時未曾移動，之後的執事者都不敢移動，這次以立筊指示要更換神帽與佛襖。在請示完成後，這副立筊自然倒下，更讓信眾嘖嘖稱奇！（圖文：記者王俊忠）

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  • 4月下旬，台南灣裡萬年殿1名女信徒擲出立筊。（記者王俊忠攝）

    4月下旬，台南灣裡萬年殿1名女信徒擲出立筊。（記者王俊忠攝）

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