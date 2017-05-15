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〈南部〉夜賞「火龍果花」 東山遊客驚豔

2017-05-15

〔記者王涵平／東山報導〕火龍果花季開始了，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。火龍果近年來成為熱銷水果，種植面積日益增加，不少農民採取燈光照射調節產期，從東山山區看到的平原夜景，不少是火龍果園燈光。許多民眾對於火龍果種植頗感興趣，頻頻詢問火龍果開花的樣子。

前台南縣議員鄭鴻權離開政壇後，開始從事農業，在太康有機農場約有二公頃火龍果園，為了推廣火龍果，他邀請不少好友，晚上至火龍果園賞花，有人生平第一次看到數量如此多的火龍果花，驚呼：「真正有夠水啦！」

民眾說，一般賞花都是在白天，雖曾看過曇花夜間開花，但也只有一、二株，未曾看過如火龍果園的花海景觀，相當特別。

鄭鴻權說，火龍果一般約在四月開花，但今年缺水，花開得較晚，目前果園採用燈光照射，開得較多。火龍果約每十五天開一次花，晚間七點開到翌日早上七點，也是賞花最佳時間，歡迎大家來觀賞。

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  • 台南市東山區太康有機農場火龍果園開放「夜間賞花」，在燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

    台南市東山區太康有機農場火龍果園開放「夜間賞花」，在燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。（記者王涵平攝）

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