〈南部〉夜賞「火龍果花」 東山遊客驚豔
2017-05-15
〔記者王涵平／東山報導〕火龍果花季開始了，太康有機農場火龍果園開放夜間賞花，不少民眾趨之若鶩，燈光照射下，火龍果花更顯亮麗，令人驚艷。火龍果近年來成為熱銷水果，種植面積日益增加，不少農民採取燈光照射調節產期，從東山山區看到的平原夜景，不少是火龍果園燈光。許多民眾對於火龍果種植頗感興趣，頻頻詢問火龍果開花的樣子。
前台南縣議員鄭鴻權離開政壇後，開始從事農業，在太康有機農場約有二公頃火龍果園，為了推廣火龍果，他邀請不少好友，晚上至火龍果園賞花，有人生平第一次看到數量如此多的火龍果花，驚呼：「真正有夠水啦！」
民眾說，一般賞花都是在白天，雖曾看過曇花夜間開花，但也只有一、二株，未曾看過如火龍果園的花海景觀，相當特別。
鄭鴻權說，火龍果一般約在四月開花，但今年缺水，花開得較晚，目前果園採用燈光照射，開得較多。火龍果約每十五天開一次花，晚間七點開到翌日早上七點，也是賞花最佳時間，歡迎大家來觀賞。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃
身陷6米長蜈蚣網慘死曾獲全球卓越建設獎首獎的巴克禮紀念公園，以生態公園著稱，但公園內的景觀生態池竟遭人設置蜈蚣網捕魚，結果沒抓到魚，卻有廿三…
網友回應
熱門新聞
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 獨家》高市警局新禁酒令溯及既往 官警喊太嚴厲
- 辣模米蘭達嫁千億CEO 周末再婚
- 泰國鱧咬人！台東活水湖淪陷
- 等待換心歌手 歐洲歌唱大賽奪冠
- 〈yes123 Q&A時間〉轉換跑道，面試官提出降薪條件，該如何評估？
- 一國兩制 一國一制 香港只能二選一
- NBA》西決今開戰 馬刺想贏「祈禱吧」
- 〈職場觀察員〉萬一你上到「被資遣」這門課……
- 獨家》恐怖情人被送辦 竟在北檢又仰藥企圖輕生
- 勒索病毒災情慘重 各國展開聯手追查
- 拋錨車害騎士撞死 駕駛判7月
- 衛福部推即期商品區 環團批管理太消極
- 姜河那醉愛台粉 加班伴唱陪飯
- 嬰兒潮襲好萊塢 天后超模嗨當媽
- 層峰柴油買家自駕優選-2
- 蔡琴母親節獻唱 鐵粉媽台下過節
- 鏗鏘集》楊公投．蔡公投．林公投
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 自由共和國》李禮仲／從投資台灣談政府公信力
- 《華府觀察》當心匪諜就在你身邊
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 自由廣場》終結不適任教師 教育部要硬起來
- 國民黨無償佔國產 黨產會將追徵10億
- 自由廣場》有全兄，一路順風！
- 桃機最快61漲收費 年營收增10億
- 挺台參與ＷＨＡ 大學生發起全球連署
- 自由廣場》看看馬克宏 想想林百里 談談郭台銘
- 殷仔練投卡卡 歸期無時間表
- 國民黨主席候選人政見會 聚焦兩岸
- 學者建言：提升軌道運輸率 可加開公車培養需求
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- 星期專訪》蔡：進入建設年 拚有效執行
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 防洗錢新制 新人存逾50萬禮金 須通報
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 〈愛瘋迷〉預約好的黃昏之戀
- 感激媽媽相挺 鄭喻軒走過幽谷
- 不甩南韓願對話 北韓又射了
- 鄭進一攻蛋處男唱自嘲化石
- 新武器實測？太平島下週實彈射擊受矚目
- 《中日對照讀新聞》50歳の結婚未経験率が過去最高 男性は4人に1人-日本50歲未婚率創新高 男性每4人有1人
- 蔡依林曬媽媽嫩照 逆天長腿更搶鏡
- 〈熱門族群〉紡織廠淡季產能調整 法人最看好儒鴻
- 《中英對照讀新聞》Earth to be 1.5 degrees warmer than the late 1800s in just nine years:Scientists －科學家：地球溫度在9年內便會升至比19世紀末高1.5度
- 成本雖大增 國銀︰必走的路
- 〈旅遊的滋味〉穿越時空的東京車站
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New money rules target key politicians
- 陳育軒被「小胖」震撼到
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉夜賞「火龍果花」 東山遊客驚豔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分