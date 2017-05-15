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〈南部〉版畫變身「壁畫」 新市圖館「促咪」

2017-05-15

〔記者黃文瑜／新市報導〕「圖書館好漂亮喔！」重新開張的新市圖書館，牆面五幅壁紙色彩繽紛，很受小朋友喜歡，都是新市在地年輕版畫家張郁雅的作品，張郁雅說，這是回饋鄉土的方式。

新市區長邱保華說，張郁雅剛從國立台灣藝術大學版畫所畢業，畫作展現獨特創意理念，去年還推出個人畫冊，在新市辦個展，是當地最年輕的藝術家。作品透露單純與善良，很適合圖書館的氛圍，因此製成壁紙，鼓勵在地年輕藝術家。

「實在很開心能透過創作回饋鄉土。」張郁雅說，大學時才開始接觸版畫，原本畫風比較寫實，接觸版畫後才改為抽象畫法，更能表達內心感受，通常創作一幅畫都要耗一、二個月，反覆思考修改。

新市圖書館中，從一樓延伸到二樓的畫作「麥瑟夫號」，原本是全開紙張大小的作品，從印製第一個顏色到最後一個顏色，都使用同一個版，考驗藝術家的對位與顏色運用概念。「創作時腦子要很清楚，像是在做腦力激盪！」張郁雅說，畫作呈現一艘綠色的船在海上航行，象徵新的開始。小朋友看了「麥瑟夫號」，有人說是孔雀，也有人說是毛毛蟲，各自解讀，別有一番趣味。

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  • 台南新市在地年輕版畫家張郁雅的作品「麥瑟夫號」，變身成新市圖書館的壁紙，引起小朋友好奇討論。（記者黃文瑜攝）

    台南新市在地年輕版畫家張郁雅的作品「麥瑟夫號」，變身成新市圖書館的壁紙，引起小朋友好奇討論。（記者黃文瑜攝）

  • 新市在地年輕版畫家張郁雅手中的「「麥瑟夫號」」等作品，被製成新市圖書館壁紙，她很開心能用畫作回饋鄉土。（記者黃文瑜攝）

    新市在地年輕版畫家張郁雅手中的「「麥瑟夫號」」等作品，被製成新市圖書館壁紙，她很開心能用畫作回饋鄉土。（記者黃文瑜攝）

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