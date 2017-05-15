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〈南部〉全國少棒錦標賽 台南市隊旗開得勝

2017-05-15

〔記者吳俊鋒／善化報導〕華南金控盃全國少棒錦標賽昨天在台南市開打，市長賴清德專程到善化棒球場加油，他說，這次賽事攸關二○一七WBSC世界盃少棒錦標賽台灣隊的代表城市，請各界共同幫小選手們打氣，未來都能以精湛球技，繼續為國爭光。

今年的華南金控盃全國少棒錦標賽，有來自十七個縣市的球隊參加，分為A、B兩組，在善化與歸仁等兩處棒球場開打，廿一日進行總決賽，為期八天。

地主台南市隊昨天上午出戰南投縣隊，由強投陳睿豐掛帥先發，賴清德專程到場，坐在先攻球隊的三壘看台，跟著觀眾加油吶喊，選手有表現精彩之處，還激動地站起來高聲歡呼，相當投入。

台南市隊最終也以三比二力克南投縣隊，旗開得勝，下一場在週二於善化球場迎戰台中市隊。

賴清德說，台南市隊訓練有素、攻守精彩，拚戰精神值得全體鄉親喝采，也希望未來的賽事，大家多來幫選手們加油。這次賽事選拔代表台灣參加WBSC世界盃少棒錦標賽的城市，各球隊無不卯足全力拚戰，精彩可期。

台南市隊由協進、公園、崇學、安慶等國小的菁英組成，分在A組，同組還有台中、台東、新北、新竹、南投、苗栗、雲林等勁旅，競爭激烈。

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  • 全國少棒錦標賽昨天開打，地主隊台南市隊由強投陳睿豐掛帥先發，旗開得勝。（記者吳俊鋒攝）

    全國少棒錦標賽昨天開打，地主隊台南市隊由強投陳睿豐掛帥先發，旗開得勝。（記者吳俊鋒攝）

  • 全國少棒錦標賽在台南開打，市長賴清德（前排中）到場為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

    全國少棒錦標賽在台南開打，市長賴清德（前排中）到場為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

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