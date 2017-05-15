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〈南部〉家暴家庭孩子 用音樂回謝「觸愛」

2017-05-15

〔記者王俊忠／台南報導〕出身單親家庭的高一女生小莉，小時候曾目睹父親家暴母親，竟模仿起父親言語暴力。兩年前，小莉到台灣觸愛協會接受輔導，對老師、社工都不友善，經過協會師長用心陪伴、關懷傾聽，小莉性情有明顯改善，連父親都漸認同協會。昨天，小莉與學員們一起表演音樂才藝、祝賀協會新園地啟用。

協會遷到新址 籌募裝修費

觸愛協會會址從東區長榮路遷到勝利路（勝利國小大門斜對面），裝修工程經費需六百多萬元，都靠各界捐款幫忙；好帝一食品公司也捐了五十萬元熱情贊助。

小莉是在念國二時來到觸愛協會，老師與社工發現，小莉在家暴家庭長大，耳濡目染學會父親的言語暴力，對協會老師或志工都不友善，性格也懶散。但在協會人員用心陪伴、關懷輔導與傾聽心聲之下，並鼓勵她學習樂器，兩年下來，小莉已成為觸愛志工隊隊長，還想升大學時改念社工，服務、回饋社會！

昨天協會趁著母親節舉辦新址啟用與學員才藝成果發表，擔任鍵盤手的小莉與其他受輔導的學員上台表演，展現學習成果與自信。

觸愛協會執行長張鴻聲說，小學員昨天也為長輩洗腳、感念親恩。十三年來，協會已幫助超過一千二百名兒童與家庭走出困境，協會新址設有課輔園地、心理諮商室、休閒輔導空間、才藝教室與能量補給站，裝修費用六百萬多元，迄今還有約兩百萬元資金缺口，需要各界一起奧援。

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  • 昨天是母親節，台灣觸愛協會輔導的學員為長輩洗腳、感念親恩。（記者王俊忠翻攝）

    昨天是母親節，台灣觸愛協會輔導的學員為長輩洗腳、感念親恩。（記者王俊忠翻攝）

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