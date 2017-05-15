〈南部〉台南》協進會助聾啞 2600公斤米「先欠著」

2017-05-15

贈米活動「遭忽略」 邊募邊「還」

〔記者蔡文居／台南報導〕相對熱門的社福團體，台南市聾啞福利協進會常在贈米活動中「遭忽略」，勸募贈米相當辛苦，目前協會還「欠」成員二千六百多公斤的白米。總幹事張宗華說，目前只能募多少就算多少，不足的部分只好先「欠著」，再想辦法募來「還」！

昨天是母親節，市議員唐碧娥勸募了二百包愛心米，贈送給台南市聾啞福利協進會北區、中西區二百戶弱勢聾啞家庭（見下圖，記者蔡文居攝），祝福他們母親節快樂，總幹事張宗華也代表協進會成員，感謝唐碧娥的愛心支持。

目前擔任教職的張宗華出身聾啞家庭，深知聾啞家庭的困境，長期為聾啞人士的福利及權益奔波。他說，協進會目前有八百多名會員，不到一成有正職工作，二至三成打零工，其他則從事資源回收等工作，生活相對困難。

唐碧娥說，聾啞人士因為身體上的缺陷，找工作相較不易，為了讓聾啞人士能過個溫馨的母親節，特別向企業勸募白米。有幸能募到二百包愛心米，特別感謝帛江科技公司共襄盛舉。