〈南部〉林邊喊拆通訊平台 曹啟鴻：影響救災

2017-05-15

〔記者葉永騫／林邊報導〕屏東縣林邊鄉「高抗災通訊平台」近期引發拆除爭議，設立高抗災平台的前農委會主委曹啟鴻說，當初是為了防災通訊而設置，事先都做過評估，不應該被政治化，影響救災。

八八風災時，林邊及佳冬鄉遭到重創，所有通訊設施也被淹水破壞，嚴重阻礙救災效率。當時的縣長曹啟鴻於災後向NCC爭取設立高抗災平台，將六家通訊業者納入，除可監測林邊溪水位，遇到災害時，也能確保林邊及佳冬的通訊品質。但最近卻因為電磁波等問題，引發鄉民論戰，鄉公所給通訊業者四個月的搬遷期，要求重新找地點。

曹啟鴻說，高抗災通訊平台的設立是為了防災，當初已評估各種條件和環境，最後才選在現址。對於電磁波影響人體等說法，他不以為然，強調電磁波、幅射最大的來源是太陽，不是基地台，世界各國也沒有基地台對人體影響的證據，用電磁波來反對是相當矛盾的；如果要求基地台距離要遠一點，但手機卻又要接收訊號，最後反而要加強電波來接收，這樣不是對人體更多的傷害嗎？

曹啟鴻說，救災不應該牽涉到政治，如果說高抗災平台影響民眾健康，那麼林邊鄉有一棟全是基地台的高樓，不是更應該拆除嗎？希望民眾都能理性地思考。