| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉林邊喊拆通訊平台 曹啟鴻：影響救災

2017-05-15

〔記者葉永騫／林邊報導〕屏東縣林邊鄉「高抗災通訊平台」近期引發拆除爭議，設立高抗災平台的前農委會主委曹啟鴻說，當初是為了防災通訊而設置，事先都做過評估，不應該被政治化，影響救災。

八八風災時，林邊及佳冬鄉遭到重創，所有通訊設施也被淹水破壞，嚴重阻礙救災效率。當時的縣長曹啟鴻於災後向NCC爭取設立高抗災平台，將六家通訊業者納入，除可監測林邊溪水位，遇到災害時，也能確保林邊及佳冬的通訊品質。但最近卻因為電磁波等問題，引發鄉民論戰，鄉公所給通訊業者四個月的搬遷期，要求重新找地點。

曹啟鴻說，高抗災通訊平台的設立是為了防災，當初已評估各種條件和環境，最後才選在現址。對於電磁波影響人體等說法，他不以為然，強調電磁波、幅射最大的來源是太陽，不是基地台，世界各國也沒有基地台對人體影響的證據，用電磁波來反對是相當矛盾的；如果要求基地台距離要遠一點，但手機卻又要接收訊號，最後反而要加強電波來接收，這樣不是對人體更多的傷害嗎？

曹啟鴻說，救災不應該牽涉到政治，如果說高抗災平台影響民眾健康，那麼林邊鄉有一棟全是基地台的高樓，不是更應該拆除嗎？希望民眾都能理性地思考。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃

身陷6米長蜈蚣網慘死曾獲全球卓越建設獎首獎的巴克禮紀念公園，以生態公園著稱，但公園內的景觀生態池竟遭人設置蜈蚣網捕魚，結果沒抓到魚，卻有廿三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉林邊喊拆通訊平台 曹啟鴻：影響救災


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.