〈南部〉學童訪關山 體驗動植物生態

2017-05-15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東家扶中心關山服務處舉辦「課業輔導方案─文采探索樂」活動，帶領十八名小朋友沿著關山環鎮自行車道，透過五感視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺體驗、觀察各種生態，熟悉自身的生活環境，進而愛護周遭生態資源，也提升孩子們的學習動機。

花東縱谷自然生態資源豐富多元，關山環鎮自行車道成了渾然天成的自然教室，十八名小朋友徒步認識各種植物和小昆蟲，首先映入眼簾的是成人手掌般大小的人面蜘蛛。當講師將人面蜘蛛從蜘蛛網上取下來，小朋友都驚恐得倒吸了一口氣，講師趁勢機會教育，提醒大家，台灣所有的蜘蛛毒性都對人體無礙，而人面蜘蛛除了是最大的蜘蛛，性情跟豔麗的外表十分不同，溫和又溫馴！

孩子們也品嚐了酸甜的酸藤，認識毛茸茸的構樹以及魚藤、槴子花、萬壽菊等等。國小五年級的婷婷說，她就住在自行車道附近，卻從未在車道上慢慢地觀察，體驗這麼多有趣的生態環境。

行程中，小朋友還利用樹枝、枯葉及凋花，創作成一幅幅畫，作為母親節禮物。