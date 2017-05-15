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〈南部〉母親節生乳捲遭已訂不取 店家乾脆放送

2017-05-15

虧錢賺福報 再捐甜品所得

〔記者黃明堂／台東報導〕以製作初鹿生乳捲聞名的台東市翠安儂風旅，接獲某社團來電訂四十條生乳捲要當母親節禮物，卻未於前晚約定時間取貨。昨天下午，老闆把這些生乳捲全部於門市免費發送，連帶當天甜品所得也要捐出來，虧錢賺福報！

民眾挺店家 想付錢遭婉拒

昨天中午不到，翠安儂風旅門前已有不少人等著兩點開始拿單價三百九十元的初鹿生乳捲，許多人更力挺店家，想要付錢取貨，但都被婉拒。老闆黃治鈞落實免費承諾，為求公平，所有已預訂昨天取貨的生乳捲，也都免費，昨天共送出五十多條。

趕工做40條 還貼心附卡片

翠安儂負責人黃治鈞及李品萱夫妻說，十日接獲某大社團來電，要訂初鹿生乳捲，約定十三日晚間先交貨卅條，十五日再交貨十條。後來，訂貨人還親自來店看貨，店方得知是要當母親節禮物，還貼心地幫忙製作小卡片。但前晚對方遲未取貨，店家打電話去問，對方竟說不要了，令他們傻眼。

黃治鈞說，對於對方的行為，他相當憤怒，因為生乳捲都是交貨當天現做，母親節期間又是蛋糕訂量最多的時段，為了這筆訂單，特別挪出生產線來製作，對方卻一口就說不要。

生乳捲的嚐鮮時限是四天，十三日製作，現在拿上架販售都還沒問題，但是，店家堅持只賣當天現做生乳捲，決定免費放送，訊息po上臉書，引來大批網友聲援，譴責訂貨人。

訂貨社團稱 只詢價未下訂

黃治鈞的po文並未指名道姓，也未公布社團名稱，但署名社團負責人的李姓人士po文回應：「本會為了母親節禮物原是向貴坊詢價！並無下訂或是任何書面填寫資料！因為本會會員反應改送其他禮品！如有彼此溝通不良在此致歉！.……都有來電為証以上說明！請勿以訛傳訛 ！誤導視聽」。

李品萱說，對方在電話中清楚約訂交貨數量及日期，來店裡看生乳捲時，也沒說不要訂了，在這種情況下，即使沒寫訂單也未下訂金，訂購行為已經非常清楚了，對方卻以溝通不良來回應，無法接受。

黃治鈞又說，在向對方電話表達不滿後，對方先是直接掛電話，後來又打電話向店員說，「你們就把貨送來」，他更不能接受！他的生乳捲很熱銷，幹嘛強迫人家吃，寧可送人，當作福報！

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  • 翠安儂的初鹿生乳捲是熱銷商品，單價三九○元，切片也要一一○元。（記者黃明堂攝）

    翠安儂的初鹿生乳捲是熱銷商品，單價三九○元，切片也要一一○元。（記者黃明堂攝）

  • 翠安儂風旅被訂40條母親節蛋糕未取貨，負責人黃治鈞及李品萱夫妻昨天將蛋糕免費送客人。（記者黃明堂攝）

    翠安儂風旅被訂40條母親節蛋糕未取貨，負責人黃治鈞及李品萱夫妻昨天將蛋糕免費送客人。（記者黃明堂攝）

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