〈南部〉東港溪龍舟開光 東隆宮溫王爺加持
2017-05-14
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮公所將在東港溪畔舉辦端午節划龍舟競賽，縣長潘孟安、東港鎮長徐志雄昨天為今年的龍舟開光點晴，主辦單位循古禮，請來東港信仰中心東隆宮溫王爺加持，保祐月底的龍舟賽順利進行。
今年屏東縣端午龍舟賽將於五月廿九、卅日兩天在東港溪開划，為祈求賽事順利，主辦單位昨請東隆宮溫府王爺及駕前劍、印二將到場，由東隆宮轎班扛著溫王爺金身的神轎坐鎮，由道士團進行起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式。
縣長潘孟安擔任主祭宮，鎮長徐志雄、代表會主席陳春朝、縣議員林蔡鳳梅等人為陪祭官，在道長引導下，十位點睛官右手執筆、左手持開光鏡，於十艘龍舟船頭、龍身、龍尾等十個位置點朱砂，保佑龍舟賽事圓滿平安，隨後並拋灑喜糖與在場民眾分享喜氣，場面熱鬧。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
母親節感恩 民代擺攤送花苗
台東立委劉櫂豪與縣議員洪宗楷的母親節感恩行動， 昨天一早在鯉魚山及中央市場擺攤，免費送多款花苗，讓民眾種在家裡，美麗不斷綻放，不只送媽媽，連…
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車23死11傷
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 前瞻軌道挨批 交通部：格局需擴大
- 如何自保／資料備份 勿下載來歷不明程式
- Q1全球黃金需求大減18％ Q2仍不樂觀
- 【往事留聲機】 送媽媽出國去
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 教宗封聖2牧童 葡小鎮湧50萬人
- 母親節前夕悲劇 土耳其巴士墜崖至少23死
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 北韓今晨試射導彈 墜入日本海
- 醉漢摔落5公尺大排 奇蹟無傷睡得香
- 愛喲我的媽! 楊家維健康出賽 媽媽樂
- 落蒂／微雨清晨
- 大福彩頭獎摃龜
- 自由廣場》台灣文化夜市令人憂
- 林奕含雙親：還有人裝聾作啞
- 李千娜開唱 男友大搖大擺力挺
- 馬英九：兩公約未廢死 挨轟始作俑者想撇清
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 殷仔拚本週復出 尬太空人或道奇
- 愛喲我的媽! 嘟嘟感性談妻女 好期待9月
- 猿隊史86％勝場 掌帥印的都他
- 黨公職募款責任額 民進黨幾乎百分百達標
- 送悍將3連敗 兄弟「伍」夠厲害
- 【朵朵小語】 落葉的勇氣
- 公車司機怕睡著？ 等紅燈秒做20幾下伏地挺身…
- 全台第一條！ 高市︰假日運量上萬人
- 成全明年想旅外 「大王條款」又一條?
- 台灣黃金儲備 退回全球14名
- 嚴爵孝親吃肥 樂當婆媽暫時男友
- JLPGA保險之窗高球賽》先衰後盛 盧曉晴並列第4
- 洪雯倩／回首之淚：西班牙的最後一顆寶石 － 記阿函布拉宮
- 自由廣場》世界衛生 強凌弱
- 【愛的感謝狀】 母親也是一座山
- 同梯雙林「樺」別憂「煜」》葉總+阿三哥 林晨樺兩大貴人
- 林明禎失聯帥父10年 17年僅見1次
- 賀陳旦︰軌道取代公路 成為公共運輸骨幹
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 鋒面南移 中部以北雨勢趨緩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉東港溪龍舟開光 東隆宮溫王爺加持
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分