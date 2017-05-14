〈南部〉東港溪龍舟開光 東隆宮溫王爺加持

2017-05-14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮公所將在東港溪畔舉辦端午節划龍舟競賽，縣長潘孟安、東港鎮長徐志雄昨天為今年的龍舟開光點晴，主辦單位循古禮，請來東港信仰中心東隆宮溫王爺加持，保祐月底的龍舟賽順利進行。

今年屏東縣端午龍舟賽將於五月廿九、卅日兩天在東港溪開划，為祈求賽事順利，主辦單位昨請東隆宮溫府王爺及駕前劍、印二將到場，由東隆宮轎班扛著溫王爺金身的神轎坐鎮，由道士團進行起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式。

縣長潘孟安擔任主祭宮，鎮長徐志雄、代表會主席陳春朝、縣議員林蔡鳳梅等人為陪祭官，在道長引導下，十位點睛官右手執筆、左手持開光鏡，於十艘龍舟船頭、龍身、龍尾等十個位置點朱砂，保佑龍舟賽事圓滿平安，隨後並拋灑喜糖與在場民眾分享喜氣，場面熱鬧。