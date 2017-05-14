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〈南部〉修女如母顧貧弱 關山人獻上康乃馨

2017-05-14

〔記者陳賢義／台東報導〕台東聖十字架療養院的修女們，照護臥床貧弱不遺餘力，其中多位大半人生歲月都奉獻給台灣，適逢母親節到來，關山鎮農會和生活美學協會昨送上康乃馨，民宿業者弋家蓁也DIY烘烤兩籃養生麵包，與這群「大愛媽媽」分享好手藝，也感謝修女們的辛勤付出。

關山聖十字架療養院內有四十位長期被照顧的院民，除了有專業看護照顧外，還有慈愛修女會的修女們，其中三位包括八十二歲的前院長馬惠仁、八十一歲的饒培德修女和六十五歲的裴彩雲修女，大愛奉獻給關山均超過卅年以上。

關山鎮生活美學協會總幹事廖燕玲表示，弋家蓁在小鎮經營民宿，為讓住客吃得健康，今年開始學習做麵包，不只堅持健康概念，連近來最夯的紅藜也成為她的最佳選材。趕在母親節前夕，做了兩籃美味可口的各式麵包，療養院長高德蘭歡喜收下這份愛的禮物。

關山鎮農會總幹事邱美玲也送了一箱目前人氣第一的「關山米乖乖」。廖燕玲也代表送上康乃馨，在母親節前夕特別向修女們說聲「天下媽媽都是一樣的，謝謝你們！」

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  • 聖十字架療養院的修女們歡喜收下地方人士送上的溫情。（記者陳賢義攝）

    聖十字架療養院的修女們歡喜收下地方人士送上的溫情。（記者陳賢義攝）

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