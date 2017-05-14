〈南部〉母親節義賣 客製指尖陀螺助弱

2017-05-14

屏東縣佳冬國小是縣內首間3D列印理念學校，昨天舉辦母親節義賣活動，30個客製化的指尖陀螺被一掃而空，校方表示，所得除作為課程基金，其中40％將捐贈給弱勢團體。（圖文：記者陳彥廷）