〈南部〉母親節感恩 民代擺攤送花苗

2017-05-14

台東立委劉櫂豪與縣議員洪宗楷的母親節感恩行動， 昨天一早在鯉魚山及中央市場擺攤，免費送多款花苗，讓民眾種在家裡，美麗不斷綻放，不只送媽媽，連爸爸們也能索花苗。劉櫂豪說，很多人在母親節都會送康乃馨，雖然很好，但只是一次性的花，所以他跟洪宗楷改送可以持續綻放的花卉，希望盆栽能像媽媽的愛，持續在每一個家庭綻放。（圖文︰記者黃明堂）