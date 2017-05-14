| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓今晨試射導彈 墜入日本海 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉謝母恩 261人為母親行洗腳禮

2017-05-14

東港鎮公所舉辦「慈母情、感恩心」表揚模範母親活動，261位子女為母親行洗腳禮，報答養育之恩，其中張洪麗春的小叔結婚數年就過世，所遺留的子女，由她和妯娌一起扶養長大，場面溫馨。（圖文：記者陳彥廷）

廣告
  • 東港鎮公所舉辦「慈母情、感恩心」表揚模範母親活動，261位子女為母親行洗腳禮，報答養育之恩，其中張洪麗春的小叔結婚數年就過世，所遺留的子女，由她和妯娌一起扶養長大，場面溫馨。（圖文：記者陳彥廷）

    東港鎮公所舉辦「慈母情、感恩心」表揚模範母親活動，261位子女為母親行洗腳禮，報答養育之恩，其中張洪麗春的小叔結婚數年就過世，所遺留的子女，由她和妯娌一起扶養長大，場面溫馨。（圖文：記者陳彥廷）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
母親節感恩 民代擺攤送花苗

台東立委劉櫂豪與縣議員洪宗楷的母親節感恩行動， 昨天一早在鯉魚山及中央市場擺攤，免費送多款花苗，讓民眾種在家裡，美麗不斷綻放，不只送媽媽，連…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：〈南部〉謝母恩 261人為母親行洗腳禮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.