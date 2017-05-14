〈南部〉謝母恩 261人為母親行洗腳禮

2017-05-14

東港鎮公所舉辦「慈母情、感恩心」表揚模範母親活動，261位子女為母親行洗腳禮，報答養育之恩，其中張洪麗春的小叔結婚數年就過世，所遺留的子女，由她和妯娌一起扶養長大，場面溫馨。（圖文：記者陳彥廷）