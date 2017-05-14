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〈南部〉校園賀節 餐飲生秘密禮媽媽驚喜

2017-05-14

〔記者黃明堂／台東報導〕公東高工餐飲科學生在母親節前夕，邀請媽媽們到學校參訪慶祝，透過在校所學，動手做飲品及養生蛋糕，獻到母親面前時，充滿「洋蔥味」，除了好吃，孩子的學習成就，更令人窩心。

這場別開生面的母親節慶祝活動，是由科主任胡耀勝與學生們秘密規劃。第一個階段是接受母親們隨意點飲料，由自己的孩子在母親們的面前，調製後雙手送給母親品嘗；第二階段則送給母親們自己製作的蛋糕。

在不知情的情況下都非常驚訝自己孩子的學習表現，且不斷的為自己的孩子拍照、錄影。有母親說，今天好像在看孩子的學習成果展、也有的說，這是在驗收他們學了什麼、也有好多媽媽問主任胡耀勝，可不可以帶孩子一起開店？

胡耀勝主任表示，學生們特製的是「五月花豆沙蛋糕」，為了講求養生與健康，蛋糕體由黑芝麻製作，蛋糕上的玫瑰花，則是由綠豆沙加紅麴、深黑巧克力、抹茶等食材製作，吃了絕對健康與養生。

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  • 公東高工餐飲科學生為媽媽製作的蛋糕。（記者黃明堂攝）

    公東高工餐飲科學生為媽媽製作的蛋糕。（記者黃明堂攝）

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