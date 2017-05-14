〈南部〉父母慈子女孝 屏縣表揚40餘位楷模
2017-05-14
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣地磨兒國小巴采勻、恆春國中張雅筠熱心助人、孝順長輩，今年選獲全國慈孝家庭楷模，昨天她們與縣表揚的四十多位中小學慈孝家庭學生，接受縣長潘孟安頒獎肯定，家人一同上台，同享榮耀。
巴采勻就讀地磨兒國小六年級，常幫父母做家事，陪爺爺到田裡採地瓜、樹豆，學業成績優異，還是合唱團成員，去年曾代表學校參加五二○總統就職大典演出；巴父說，女兒善解人意，今年過年還主動拿出全數紅包繳學費，貼心減輕家裡負擔。
恆春國中學生張雅筠是新住民子女，常陪著媽媽到宅打掃貼補家用；放學回家先煮飯、再收衣服，乖巧懂事。她表示，父親常說「一個人的形象代表一個人的品質」，她一直放在心裡。
屏東縣家庭教育中心昨天於屏東公園舉辦「愛家五一五、讓愛保鮮園遊會」，會中表揚四十七位慈孝家庭楷模；縣長潘孟安期許所有得獎同學發揮正向影響力，以身作則用孝行感動同學與身邊的人。
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