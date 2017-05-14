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〈南部〉母親節水噹噹 千歲團阿嬤穿婚紗

2017-05-14

二十四位嬤 平均七十四歲

〔記者羅欣貞／潮州報導〕為了讓媽媽們留下美麗的母親節回憶，弘道老人福利基金會與屏東縣潮州鎮老人照顧互助聯盟合作，昨邀請二十四位平均七十四歲的母親穿上婚紗走秀，婆婆媽媽穿上婚紗都笑得合不攏嘴，打趣說「八十姑娘一朵花」。

潮州鎮老人照顧互助聯盟由潮州鎮九塊、新生、蓬萊、檨子等社區發展協會，以及泗林朝林宮社區照顧關懷據點組成，簡稱「潮州老助盟」，提供關懷訪視、供餐、健康促進等服務，每逢節日還規畫讓長輩開心的活動。

八十九歲曾寶妹︰足水ㄟ！

年紀最長的八十九歲曾寶妹阿嬤，穿上婚紗後靦腆說「足水ㄟ！」，女兒說媽媽當年結婚沒穿婚紗，現在快九十歲了，還有機會穿白紗，實在太有紀念價值了；七十三歲鄧金玉阿嬤從小被領養，結婚後辛苦持家，兒子事業有成後，接她到九塊里同住含飴弄孫，身體硬朗的她還到社區據點當志工，今年更當選模範母親，穿上婚紗的她開心說「這是最棒的母親節禮物！」。

蓬萊社區七十四歲蔡惠美，擔任社區志工超過十一年，今年與先生結婚五十週年，夫妻很開心再當一次新人，她穿上婚紗，另一半也從衣櫃拿出西裝穿上身，兩人臉上掩不住喜悅。

九塊社區發展協會理事長黃朝武表示，該社區關懷據點的長者以為女性為主，以前多因家境清苦沒有機會穿婚紗，更沒有拍過美美的婚紗照，這場不老婚紗秀格外有意義。

弘道高雄服務處組長陳峙瑋說，盼透過婚紗走秀，帶給阿嬤及志工大姊們不一樣的母親節，與家人共創美好回憶。

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  • 不老婚紗走秀大合照。（記者羅欣貞攝）

    不老婚紗走秀大合照。（記者羅欣貞攝）

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