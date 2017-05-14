〈南部〉相依牽手63年 每天逗笑失智妻子

2017-05-14

〔記者黃文瑜／永康報導〕「忍耐，是維持婚姻的秘訣！」九十歲的李萬基，昨帶著結婚六十三年，但已罹患失智的「牽手」李吳秀雀，參加統一企業舉辦的「鑽石婚、牽手情」活動，李吳秀雀坐在由女兒推著輪椅上，和李萬基牽著手再走一次紅毯，二人都露出幸福的笑容。

李萬基表示，他告訴妻子帶她體驗「鑽石婚」結婚典禮，妻子完全不像失智症的樣子，還羞怯的說：「年紀一把了，還可以穿白紗喔！」讓他很開心，覺得看見老伴的笑容，就是最欣慰的事。

「以前脾氣比較不好，都是她在忍耐我。」李萬基說，過去生活辛苦，妻子除了照顧子女外，還兼做代工貼補家用，但妻子沒有抱怨過。十年前李吳秀雀罹患失智症，李萬基便一肩扛起太太的大小事，一開始太太不吃飯，他就自己餵她，還有獎勵制度，「我吃一口，妳吃一口，我就親你一下。」

李萬基的兒子說，媽媽失智後變成爸爸在「吞忍」，算是扯平。這十年間沒有看過爸爸對媽媽厭煩，還時常和媽媽聊天逗她笑，因此媽媽失智症狀反而好轉。

李萬基的女兒也說，媽媽對爸爸很倚賴，有時看到爸爸和別人說話會吃醋，兩人常放閃，讓兒女很欣慰。