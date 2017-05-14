〈南部〉都獲模範母親 母女到會場才發現

2017-05-14

〔記者楊金城／新營報導〕新營區公所昨表揚三十位模範母親，其中嘉芳里王吳亂、新南里吳王淑惠是母女檔，抵達會場才發現母女倆竟都獲選新營區模範母親，家人相見格外驚喜，喜上加喜。

嘉芳里長陳慶章、新南里長沈崑寶說，沒事先套招，各自推薦里模範母親人選給公所時，根本不知道王吳亂和吳王淑惠是母女檔，真是喜上加喜，值得慶賀。

八十七歲的王吳亂，是著名電台主持人、講古大師吳樂天的大姊，吳樂天在九個兄弟姊妹中排行第四，姊弟倆長得很像。

而王吳亂育有一子三女，她已當上曾祖母，全家成員有三十七人，其中女兒、女婿、孫女、孫婿有四對夫婦都當老師，她說，子女、孫子等都很孝順，小時候她和弟妹共有九人，父母養家不容易，她是大姊，也要幫忙照顧弟妹，現在總算苦盡甘來，很欣慰。

五十八歲吳王淑惠是王吳亂的次女，在會場抱著媽媽高興的嬌呼說：「恭喜媽媽得獎，祝福母親節快樂」，母女倆一起開心上台由新營區長張睿民頒獎表揚。

接受表揚的有新營區自強媽媽蔡林美蕙、模範母親太南里蔡來、興業里李緒英等三十人。