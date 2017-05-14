〈南部〉首波大型補習班稽查 3家不合格挨罰

2017-05-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市工務局、消防局組成聯合稽查小組，加強大型補習班公共安全管理，首波針對民族路大型補習班稽查，目前檢查十二家次，其中三家不合格，罰款六至十二萬元。

工務局表示，近來坊間升學補習班因明星級師資出現，動輒二、三百人教室已是常態，因上課時聚集大量人潮且出入時間集中，大樓內防火避難設施維護妥善與否，是影響逃生的關鍵。

工務局針對面積達二百平方公尺以上且設於大樓內的大型補習班，展開公共安全總體檢，全市約二百多家，檢查重點為安全梯是否堆積雜物、防火門是否擅自拆除、封閉或改造，外牆緊急進口是否遭封閉或改造。

一家二項不合格 罰十二萬

遭罰三家補習班，一家是未完成一○五年度安檢申報，走廊設置自動販賣機以致寬度不符，二項不合格，合處十二萬元罰鍰；一家是簽證內容與現場不符，部分防火門遭拆除、改造，罰六萬元；另一家也是簽證內容與現場不符，緊急進口改造，罰六萬元。

工務局並表示，建立「高風險場所主動預警機制」，杜絕少數專業檢查人未依規定執行檢查，稽查行動亦隨機由建築師公會派員協助查核「檢查簽證結果」的正確性，若查有簽證內容不實，影響公共安全，亦將追究專業檢查人責任。

工務局強調，進行公共安全總體檢，若現場查有缺失而未能立即改善，將依建築法處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，補教業應自我強化安全管理機制，以維護學習環境安全，切勿抱持僥倖心態，民眾若發現違規使用情況，可向市民服務專線1999檢舉，共同為優質學習環境把關。