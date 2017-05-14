〈南部〉兒成類植物人母不棄 子恢復語言
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「馨內有阮—感恩在心」！台南市慶祝母親節，昨在勞工育樂中心舉辦感恩表揚大會，每位受獎媽媽背後都是母愛故事，「慈萱媽媽」王慈淑照顧兒子振倫不離不棄，他原本傷重如類植物人失去語言，如今已恢復語言功能，可以自行用輔具吃飯及使用電腦，母子親情光輝，一同走向台前照耀。
母：陪伴說來容易 做來難
王慈淑與先生育有一子一女，兒子於一○二年三月車禍嚴重受創；「陪伴」兩個字簡單，做起來卻是不容易。王慈淑分享心路歷程說，她總忍住淚水不敢在兒子面前哭，內心雖有各種情緒壓力，但只一心盼望孩子身體越來越進步。
振倫也感受到家人支持力量，不放棄自我生命，「好似一條生命拔河」，就因有媽媽與家人間扶持繫絆，才能走到現在。他感謝媽媽的堅毅，陪他度過每個艱難時刻。
阿嬤賣涼圓 努力扶養孫子女
另位「慈馨媽媽」饒黃麗雲，兒子於十八年前過世，媳婦因此拋下孫女及孫子離家出走，她忍著喪子之痛，但堅定心意要把孩子扶養長大，「既然改變不了命運，那就接受它」，「即便要身兼數職再苦也沒有關係」。
饒黃麗雲早期靠賣涼圓養活孫子女，有時也到夜市擺攤，或利用假日到興達港擺攤，只要哪裡有缺人就去打零工，雖然必須省吃儉用，但她和孫子女都很知足，深信「只要一家人在一起，沒有甚麼難關過不了」。
今年表揚獎項五大類，由各區公所推薦「慈暉媽媽」三十八位；獨立養育子女、母代父職的「自強媽媽」十六位；隔代教養孫姪甥子女及家扶中心推薦的寄養家庭「慈馨媽媽」十四位；由身心障礙團體推薦的「慈萱媽媽」七位，與市府民族事務委員會推薦熱心公益的「原住民媽媽」二位，共有七十七位。
大會由市長賴清德頒獎，表揚她們對家庭、子女無私奉獻；他並與九十四歲慈暉媽媽葉陳玉梅，一同進行「馨心相印」儀式，祝福天下母親們。
會場另有「愛的拍拍」大頭貼機、「真馨感謝」等活動，讓受表揚媽媽和家人都有個難忘又具紀念性的母親節。
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