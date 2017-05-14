| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓今晨試射導彈 墜入日本海 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉遙控飛機嘉年華 國際級機型吸睛

2017-05-14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「二○一七義同追夢首度啟航—義大世界航空飛行嘉年華會」昨天登場，超過五十架各式造型遙控飛機現身，國際級遙控飛機秀輪番上陣，其中Diabolo S直升機最高時速達三百廿六公里，比台灣高鐵還快，令人驚呼連連。

這場號稱南台灣規模最大的航空盛會，一連兩天在義大世界大草坪舉行，復古風二戰機、現代戰機、憤怒鳥造型機、汽油機、擬真噴射機及直升機等遙控飛機雲集，也安排紙飛機大賽等親子活動，不僅吸引飛行迷，不少家庭也到場觀賞國際比賽冠軍的好身手。

在二○一一年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得世界排名第卅五位的直升機國手陳坤向，將全世界限量五十台的Diabolo S帶到現場，它曾在法國與香港獲得直升機競速冠軍，流暢瞬移的形影博得喝采。陳坤向說，一架競速直升機要價十七萬五千元，加上國內沒有競速賽，玩的人「五根手指就數得出來」，希望更為推廣。

曾獲XFC-Pilot冠軍的世界級F3A國手林子淳，五歲起跟著父親玩遙控飛機，如今已廿五年，他特地帶比賽用飛機演出，該飛機重量輕、馬力大且機體堅固，可變換各種高難度姿勢。

水球vs.遙控機大戰，則由專業好手操作遙控機，大人、小孩拿水球攻擊，小朋友大呼過癮！

廣告
  • 陳坤向帶著全球限量的Diabolo S到現場演出。（記者洪臣宏攝）

    陳坤向帶著全球限量的Diabolo S到現場演出。（記者洪臣宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
母親節感恩 民代擺攤送花苗

台東立委劉櫂豪與縣議員洪宗楷的母親節感恩行動， 昨天一早在鯉魚山及中央市場擺攤，免費送多款花苗，讓民眾種在家裡，美麗不斷綻放，不只送媽媽，連…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：〈南部〉遙控飛機嘉年華 國際級機型吸睛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.