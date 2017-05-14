〈南部〉遙控飛機嘉年華 國際級機型吸睛
2017-05-14
〔記者洪臣宏／高雄報導〕「二○一七義同追夢首度啟航—義大世界航空飛行嘉年華會」昨天登場，超過五十架各式造型遙控飛機現身，國際級遙控飛機秀輪番上陣，其中Diabolo S直升機最高時速達三百廿六公里，比台灣高鐵還快，令人驚呼連連。
這場號稱南台灣規模最大的航空盛會，一連兩天在義大世界大草坪舉行，復古風二戰機、現代戰機、憤怒鳥造型機、汽油機、擬真噴射機及直升機等遙控飛機雲集，也安排紙飛機大賽等親子活動，不僅吸引飛行迷，不少家庭也到場觀賞國際比賽冠軍的好身手。
在二○一一年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得世界排名第卅五位的直升機國手陳坤向，將全世界限量五十台的Diabolo S帶到現場，它曾在法國與香港獲得直升機競速冠軍，流暢瞬移的形影博得喝采。陳坤向說，一架競速直升機要價十七萬五千元，加上國內沒有競速賽，玩的人「五根手指就數得出來」，希望更為推廣。
曾獲XFC-Pilot冠軍的世界級F3A國手林子淳，五歲起跟著父親玩遙控飛機，如今已廿五年，他特地帶比賽用飛機演出，該飛機重量輕、馬力大且機體堅固，可變換各種高難度姿勢。
水球vs.遙控機大戰，則由專業好手操作遙控機，大人、小孩拿水球攻擊，小朋友大呼過癮！
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