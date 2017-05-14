〈南部〉《觀察筆記》決戰境外
2017-05-14
此際，兩艘軍艦回來，是台灣母國最好的母親節禮物。
廿年來一直不斷渴求改進反潛戰力，終於提升了。水下作戰系統及拖曳式陣列聲納，可以捍衛海防；陣列聲納聲陣八百英尺，拖纜五千六百英尺，拖曳深度一千兩百英尺，在大洋中探測距離超過一百廿公里。
新軍力配置澎湖，對岸潛艦一出港就知道，一過海峽中線難逃聽音辨位的逢甲、銘傳兩艦。縱使在東岸的太平洋域，中國潛艦常常躲藏海溝，窺視我國軍事動態與蒐集參數的遺憾，將會撫平。
這兩艘派里級艦，雖然二手，卻補實更新了作戰裝備，精於反潛之外，可協同作戰也是單刀的高手。
我國正致力國艦國造，優秀的戰艦都是值得模仿學習的對象，人才和科技在台灣的前進中要維持高水準，唯有這樣的認知和新又強的軍力，才是對抗中國的戰略。
是不對稱戰略或決戰境外，都要優異軍武，特別是自製來自給自足，不受制於人，發揮恐嚇力量做為國家後盾！（資深記者黃明裕）
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