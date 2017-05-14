〈南部〉【雙黃旗玉記】向單車客招手 串起旗山、玉井旅遊線
2017-05-14
〔記者黃佳琳／高雄報導〕素有「香蕉王國」美譽的高雄旗山區，與盛產芒果的台南市玉井區相隔僅卅公里，但兩地遊客卻常常「各玩各的」，難以串起旅遊動線，西拉雅國家風景區管理處特別推出「雙黃旗玉記」活動，希望能號召單車客串聯，打造新台三線的觀光熱點。
西管處長張隆城表示，芒果和香蕉都是金黃色外皮，但兩種在地盛產的水果「彼此似乎不太熟」；旗山、玉井同樣位於省道台三線上，且相隔僅卅公里，但前往兩地旅遊的民眾，卻很少把兩地同時規劃在旅遊行程內，相當可惜。
張隆城指出，遊客從玉井或旗山沿台三線出發，途中可經過高市內門、南市南化等區，沿途約卅公里的路程車輛不多，路面寬廣，中途點又有啟用不久的南化遊客中心做為中繼休息點；內門有龍眼、咖啡等特產，南化有蜂蜜和水庫風景區，相當適合規劃為單車旅遊路線。
不過，旗山至玉井雖僅距離卅公里，但途中路面坡度起伏較大，對單車客有一定的挑戰難度，小小孩的體力可能較難負荷；如果不騎單車，開車也是不錯的選擇，南化遊客中心戶外的草皮可以野餐，館內還有提供給單車客沐浴、補給的設施，西管處邀請民眾一起走出戶外，感受台三線的魅力。
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