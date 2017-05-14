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〈南部〉公共運輸「搭到飽」月票 十月上路

2017-05-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市與交通部合作，今年十月將推出「公共運輸行動服務Maas」，整合各種公共運輸工具票證系統，民眾可透過一張卡或手機，購買月票搭公共運輸無限次「搭到飽」，至於月票價格則尚未確定。

「公共運輸行動服務Maas」（Mobility as a service）是新概念，三年前在芬蘭等國推動，藉由行動載具整合捷運、公車、電車等，並透過長期套票優惠，提供民眾「搭到飽」。

配合今年十月，「生態交通全球盛典」在哈瑪星登場，高市府也與交通部合作，將推動Maas在台灣上路。

交通局長陳勁甫指出，高雄市擁有全台最多元的運輸系統，包含捷運、輕軌、公車、渡輪、公共自行車等，但搭一次就扣一次錢。未來Maas卡將整合各種公共運具系統及票證收費方式，民眾透過一張卡或一支手機，付出不超過現階段每月通勤費，即可享受這些公共運輸無限次「搭到飽」。

民眾只要加入Maas會員，購買優惠月票，並以手機下載專屬App，在App輸入起訖點，系統會免費提供最佳化路線及路線上所需公共運輸設施班次，例如要先搭捷運轉公車，或搭輕軌轉渡輪等。

交局︰價格未定 不超過現在月通勤費

Maas要能成功，在於優惠月票價格要訂多少錢，才能吸引學生、上班族加入。交通局表示，目前還在精算中，尚未定案，但原則是不超過現階段每月平均通勤費，否則就失去誘因。

初期只納入市區一段12元的公車

不過，Maas初期只納入市區一段十二元的公車，原高雄縣境的公路客運，有些里程較遠，價格可能上百元，暫不納入。

此外，高市交通局規劃的電動汽車共享系統，未來也將納入Maas，加入Maas會員後，透過App租用電動汽車的優惠價為每半小時一五○元，開關車門也是透過App按鍵，這種數位鑰匙可減少被偷或遺失的風險。

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  • 高雄市推動公共運輸行動服務Maas上路，整合輕軌等各種公共運具系統及票證收費方式。（記者葛祐豪攝）

    高雄市推動公共運輸行動服務Maas上路，整合輕軌等各種公共運具系統及票證收費方式。（記者葛祐豪攝）

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