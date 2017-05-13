〈南部〉南美館長林保堯上任 向藝術家請益
2017-05-13
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市美術館將於明年七月完工，首任館長林保堯昨天上任第一天，即召開理念說明會並向藝術家請益。會中有藝術家認為，目前南美館分為當代館與近現代館，會使美術館運作有些僵化，希望南美館在國內既有的三大美術館中，走出自己的高度，美術館是研究單位，不是推廣單位，不能以分配的觀點去想，期待南美館發展出自己的特色。
林保堯上任後首場公開說明會，北、中、南都有藝術家與會，文化局長葉澤山與南美館董事長陳輝東也與藝術家面對面。與會的藝術家們發言相當踴躍，包括希望納入傳統工藝、關心南美館未來空間規劃、人力編制、落實台南藝術界的公平性等，還有藝術家認為，南美館想要與國美館、高美館及北美館平起平坐，要建立完整且強大的數位藝術資料庫，盡早訂定民間捐贈、企業贊助的辦法，而目前北美館、國美館及高美館有部分運作重疊，希望南美館可以發展出自己的特色，台南市畫會很多，但美術館是研究單位，不是推廣單位，高度一定要出來。
還有藝術家指出，台南市民等待美術館已經期待半世紀了，很多人關心南美館的未來，有些藝術分界不是很明顯，不一定要分為當代館和近現代館。
林保堯表示，南美館雖然比其他三大美術館晚了卅年，但必須有在地元素，達到美術館、藝術家、市民三位一體，成為世界認識台灣的窗口，讓台灣的美走出去、國外的美走進來。至於名稱問題，半個月來已有許多人提出，將會成立諮詢委員會，請大家提供意見。
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《觀察筆記》委曲不能求全
一定要軟身段，熱臉拚命貼？這是最近中國杯葛我國有感，但是，好像有人越挫越勇呢，像世大運中國團體隊不參加，擺明故意，就是老子不爽，結果北市還幫對方潤飾？彼此心知肚明，何必委曲求全？委曲若能求全，可以。然…
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