〈南部〉傻眼！ 防登革熱 永康公園跌水池被填平
逾40年跌水池 防大雨沖刷邊坡
〔記者黃文瑜、劉婉君／永康報導〕台南市永康公園內的一處磚造跌水池設施，被工務局認為是蚊蟲孳生熱點，將跌水池覆土，塗上薄水泥鋪面，引來前往觀察生態的民眾質疑破壞生態及文化資產，協助管理永康公園的復興里長李國鎮認為，跌水池富含教育和文化意涵，工務局沒和地方溝通，直接鋪水泥的作法粗糙，為了防止登革熱怕積水就填起來是「因噎廢食」。
地方認具人文、生態教育價值
李國鎮指出，以紅磚造的跌水池至少有四十年以上歷史，除了預防大雨沖刷邊坡外，更具有人文及生態的教育價值，因永康公園所在地是見證網寮遺址和鯽魚潭的變遷，可以探討聚落發展史，還是台南台地少數僅存湧泉生態，因此常有老師帶學生做生態考察，所以整個公園都該被保護，不能因為怕登革熱就任意變更其中一個地方。
「跌水池這樣處理真的很傻眼。」李國鎮認為，預防登革熱的方式有很多種，特別是公園裡蘊含豐富的生態，應該就要以友善生態的方法處理登革熱的問題，而非直接補水泥，如果大雨沖刷兩邊的土地，將改變長久以來的生態環境。復興國小的老師也允諾，如果可以讓跌水池恢復原狀，願意認養，在裡面種水草、養魚等，防止病媒蚊孳生。
工務局：若影響生態 將恢復原狀
工務局表示，前年台南登革熱疫情嚴重，長期嚴密監測病媒蚊孳生點，雖然公園生態多元，跌水池孑孓數量卻變多，判斷不會影響蛙類棲地改變生態環境，加上九十五年公所整修跌水池時，已將牆及水管改成混凝土，只是為了配合兩旁的磚坡，把牆再貼成紅磚，因此台南市文化資產處表示，該設施並無文資身分，也非文化資產潛力建物追蹤標的，權衡之下才將跌水池補起來，想不到引發這麼大的關注，將會和農業局評估，若確實影響生態，會將跌水池恢復原狀。
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