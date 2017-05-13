〈南部〉見縫築巢 麻雀進「住」消防車

2017-05-13

消防車、水庫車…無一倖免

〔記者楊金城／下營報導〕一期稻作正在結穗，下營消防分隊周邊都是稻田，成了麻雀最愛棲息築巢的地點，消防車、水庫車、器材車、化學車等車輛只要車體有空隙，連引擎室都是築巢地方，讓打火英雄很頭痛，趕不走鳥害。

消防小隊長李衍慶說，每隔一、二天就要清理麻雀的糞便、鳥窩、鳥蛋，維持消防車輛的出勤，清出的稻稉、雜草堆可以塞滿一大桶垃圾桶，從抽穗到一期稻作收成的三個月是消防隊最頭痛的時間，麻雀趕也趕不走。

下營分隊周邊都是稻田，又是附近最高的建築物，成了麻雀喜愛的棲息地，最近二年來遇到麻雀騷擾更嚴重，因農民、附近畜禽場會放鞭炮趕鳥，麻雀好像都跑到分隊廳舍。

保險桿、引擎室…都是牠的家

一年兩期作，分隊有半年時間都有麻雀來作伴，隊員說，尤其是一期作期間，早上有時會被麻雀吱吱喳喳的叫聲叫醒，真的很吵。

麻雀擾人，不只糞便沾上車輛、管線、遮雨棚，各式消防車輛的車頂、車體空隙、保險桿、引擎室都是麻雀築巢的地點，塞了很多雜草，不清除會影響車輛保養、出勤的安全。

趕不走 天天要清鳥巢、鳥糞

李衍慶說，不能打鳥，只好趕鳥，每天清除車輛的鳥巢、鳥糞，也在車輛上裝上防火防溺宣傳布條希望嚇走麻雀，但麻雀「看習慣了」，根本嚇不跑，趕鳥功能「零」，清除鳥巢、草堆、鳥糞成了消防隊每天例行公事。分隊將請教農業局更好的趕鳥方法。