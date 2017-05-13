〈南部〉原小巨蛋用地 將規劃兒童樂園、VR、AR體感中心
〔記者蔡文居／台南報導〕南台南副都心的小巨蛋不蓋了，議員關切原有用地做何利用？市長賴清德答詢表示，經市府內部討論，在明年取得土地後，會先變為大草原的綠地，未來則將朝小型的兒童樂園、青少年的科學博物館及VR、AR體感中心規劃。
市議員陸美祈昨天對原小巨蛋十五公頃用地未來要做何使用提出質詢，並帶來一具VR虛擬眼鏡，請市長賴清德體驗，希望未來該用地可以朝VR體感中心來規劃。
賴清德表示，未來小巨蛋將與台南會展中心結合，而現有的南台南副都心原小巨蛋用地，市府於四月初曾召集各局處討論，大家討論結果將朝小型的兒童樂園、互動性較高的科學博物館及結合現有產業，透過產經學界打造VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）體感中心，未來會朝這三個元素來規劃。
賴清德說，原小巨蛋對東區的交通衝擊很大，而這樣的規劃比小巨蛋還要好，把這塊土地留給小朋友。他會在任內完成規劃，同時也會向中央爭取預算，如果沒有，則會以台南市預算來執行。
至於體感中心是否與科學博物館結合？賴清德表示，他持開放的態度，但強調會以上述三種元素來打造南台南副都心，並進行綠美化，屆時會有草地、樹蔭供親子野餐同樂，提高民眾生活品質。
另外，市議員陳金鐘指體育園區場館老舊，每年虛擲大筆的維修費用而難以符合現代需求，建議遷往奇美博物館和都會公園附近，並請行政院商請台糖撥用五十多公頃的用地，原址解編為住商專區，再以等值土地和台糖交換。賴清德表示，該作法有困難，因內政部都委會不會同意將公園綠地解編做為住商專區，最可行的方式是進行修建。該拆除重建就拆，該改善就改善，這樣就比較有效率，不用等都市計畫變更，並責成副秘書長吳欣修督導相關局處，將提出計畫，進行盤點與改善。
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標題：〈南部〉原小巨蛋用地 將規劃兒童樂園、VR、AR體感中心
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