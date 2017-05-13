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〈南部〉斥資20億 大台南會展中心國際徵圖

2017-05-13

17日招標說明會 預計年底開工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德昨率市府團隊宣示高鐵特定區大台南會展中心興建案正式啟動，將於五月十七日舉辦招標說明會，預計五月下旬上網公告招標，年底開工，一○九年底開館啟用，計畫總經費廿億元，未來可帶動台南產業發展，提升國際城市競爭力。

約5.2公頃 結合小巨蛋多功能使用

大台南會展中心基地面積約五．二公頃，規劃六百個攤位展館，淨高十二公尺以上無柱空間，可作為多功能大會堂，至少可容納約五千五百席會議使用需求，亦可利用活動隔屏分成兩展場獨立使用，互不干擾，並結合小巨蛋功能，做為表演、體育競賽、宴會及其他活動等複合式多功能使用。

賴清德表示，南市擁有豐富農特產及綠能、光電等十四個產業聚落，且有豐富自然及人文觀光資源，深具發展會展產業及大型會議的潛力，獲得總統蔡英文及行政院長林全大力支持，經費全由中央奧援，期望透過會展中心產業互動平台，增加產業技術及商業交流，提高國際廠商投資意願，進而吸引人才進駐，並增加南市就業機會，帶動台南經濟發展及轉型，高鐵局也將在會展中心旁專區土地招商蓋大飯店，「招利招財」願景值得期待。

工務局長蘇金安表示，辦理國際徵圖，公開徵求國內外優秀設計團隊，提出具有創新視野的規劃理念與設計方案，展館並定位為綠色智慧展覽館，配合中央研究院南部分院，以及行政院推動的綠能科技研發中心及示範場域，帶動台南高鐵特定區整體區域發展。

8月前完成評選 109年底開館啟用

蘇金安表示，計畫總經費廿億元，將以國際徵圖方式招標，希望選出最佳設計及施工團隊，將於五月十七日在台北福華國際文教會館舉辦招標說明會，預計五月下旬上網公告招標，八月前完成評選，若九月順利簽約的話，今年底開工，一○九年底開館啟用。

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  • 市長賴清德（左四）偕同市府團隊、國際貿易局主秘李冠志（右三）與地方民代，共同宣示大台南會展中心興建案啟動。（記者洪瑞琴攝）

    市長賴清德（左四）偕同市府團隊、國際貿易局主秘李冠志（右三）與地方民代，共同宣示大台南會展中心興建案啟動。（記者洪瑞琴攝）

  • 高鐵特定區規劃圖

    高鐵特定區規劃圖

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