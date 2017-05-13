〈南部〉《觀察筆記》委曲不能求全

2017-05-13

一定要軟身段，熱臉拚命貼？

這是最近中國杯葛我國有感，但是，好像有人越挫越勇呢，像世大運中國團體隊不參加，擺明故意，就是老子不爽，結果北市還幫對方潤飾？彼此心知肚明，何必委曲求全？

委曲若能求全，可以。然而，委曲不僅不求全還會被打耳光更委屈，那麼，不必委屈了。

對中國就是這樣，蔡總統的五二○就職週年演說切勿改變基調，就是維持現狀，不容中國侮辱、欺壓，更不許將我國的忍讓當作屈服，看我們的善意是示弱，步步進逼。

可以不高亢，卻也不自怨。這一條民主獨立自主的道路是我們的選擇，就有勇氣承擔，就要面對局勢。

中國再囂張，我國就做更迴避的措施。暫緩交流，暫緩兩會接觸，甚至停止陸委會運作。

有必要逆來順受嗎？台灣人何曾欠對岸啥？他們要罵要打要恐嚇要飛彈來，我們還要叫他阿兄？這哪裡像共黨元老廖承志統戰信中張揚的「相逢一笑泯恩仇」？是惡臉相向！（資深記者黃明裕）