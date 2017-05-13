〈南部〉澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告

2017-05-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖吉貝、員貝、鳥嶼、望安、桶盤及馬公本島，近百位潛水及潮間帶漁民，昨日群聚澎湖縣議會陳情，建請漁業署終止「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」預告，並在澎湖召開公聽會，廣聽漁民心聲。

漁民代表表示，潛水漁業遵守不進保育區、禁漁區，不抓保育類規定，希望政府訂定產卵期及水中動植物尺寸大小，以利海洋資源生生不息，而不是動輒以刑法入罪，將潛水漁業趕盡殺絕，並要求公聽會納入漁民代表，並移師澎湖舉行。

立委楊曜助理段湘玲表示，由於台東立委、府會抗議，相關預告確定不實施，並在五月二十五日召開公聽會；議長劉陳昭玲最後裁定，建議將澎湖傳統漁業漁法除罪化、相關意見書面呈交漁業署、澎湖傳統漁法比照原住民立法保護因時制宜及公聽會移師澎湖舉行，廣納澎湖漁民心聲。