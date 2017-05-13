| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面通過天氣不穩 6縣市大雨特報！ PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告

2017-05-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖吉貝、員貝、鳥嶼、望安、桶盤及馬公本島，近百位潛水及潮間帶漁民，昨日群聚澎湖縣議會陳情，建請漁業署終止「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」預告，並在澎湖召開公聽會，廣聽漁民心聲。

漁民代表表示，潛水漁業遵守不進保育區、禁漁區，不抓保育類規定，希望政府訂定產卵期及水中動植物尺寸大小，以利海洋資源生生不息，而不是動輒以刑法入罪，將潛水漁業趕盡殺絕，並要求公聽會納入漁民代表，並移師澎湖舉行。

立委楊曜助理段湘玲表示，由於台東立委、府會抗議，相關預告確定不實施，並在五月二十五日召開公聽會；議長劉陳昭玲最後裁定，建議將澎湖傳統漁業漁法除罪化、相關意見書面呈交漁業署、澎湖傳統漁法比照原住民立法保護因時制宜及公聽會移師澎湖舉行，廣納澎湖漁民心聲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》委曲不能求全

一定要軟身段，熱臉拚命貼？這是最近中國杯葛我國有感，但是，好像有人越挫越勇呢，像世大運中國團體隊不參加，擺明故意，就是老子不爽，結果北市還幫對方潤飾？彼此心知肚明，何必委曲求全？委曲若能求全，可以。然…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：〈南部〉澎漁民陳情 盼終止魚槍管制公告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.