〈南部〉長照團隊當後盾 家庭照顧者無憂北上領獎
2017-05-13
〔記者洪定宏／高雄報導〕罹癌多年的七十一歲王陳梅，照顧八十歲中風丈夫，長達十七年，榮獲台灣長期照護專業協會主辦的「家庭照顧者全國楷模」，為協助她順利到台北領獎，高雄社會局啟動「長照2.0」跨單位協調機制，安排專人照顧王伯伯，再派三人陪同王陳梅北上，值得其他縣市仿效。
王陳梅與丈夫從相識、結婚到生兒育女，攜手與現實搏鬥數十年，感情甚篤。不料，王伯伯卻在八十九年間中風、罹患帕金森氏症等疾病，後因病情惡化，肢體嚴重抖動且逐漸僵硬，必須他人協助。數年前，王陳梅罹患癌症，導致水腫無法久站，但她個性堅毅，從飲食、肢體復健到身體清潔等，總是親力親為、從不喊苦，持續照顧丈夫的生活起居，因而獲得「家庭照顧者全國楷模」，她卻因放心不下丈夫，一度婉拒北上領獎。
因此，社會局啟動「長照2.0」跨單位協調機制，由Ａ級單位︱高雄市郭吳麗珠社福基金會召集Ｂ級單位︱鳳山醫院、Ｃ級單位︱慈聯社福基金會等多達六個單位開會，研擬出最佳配套方案，安頓好王伯伯，並派出三名工作人員，為她推輪椅、協助她搭車及高鐵，並在頒獎會場幫忙，然後陪她遊覽觀光後回家，順利完成「超級任務」。
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《觀察筆記》委曲不能求全
一定要軟身段，熱臉拚命貼？這是最近中國杯葛我國有感，但是，好像有人越挫越勇呢，像世大運中國團體隊不參加，擺明故意，就是老子不爽，結果北市還幫對方潤飾？彼此心知肚明，何必委曲求全？委曲若能求全，可以。然…
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