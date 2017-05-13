〈南部〉大樓走廊放鞋櫃 市府開罰4萬元

2017-05-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕大樓走廊或樓梯間遭住戶放置私物，違法！高雄市政府表示，頻頻接獲相關投訴，每天約兩到五件，絕大多數經通知、勸導後會改善，但仍有住戶太鐵齒，去年至今開罰兩戶、各四萬元。

桃園某大樓住戶在樓梯間放鞋櫃，被桃園市府開罰四萬元，罰款雖經地方法院判決撤銷，上訴高等行政法院後卻認定有效、判決定讞，引發各界關注。

高市工務局長趙建喬指出，台灣地小人稠，大樓成為居住類型主體，部分住戶習慣將鞋櫃、鞋子、或腳踏墊等物品放在走廊或樓梯間，這些物品大部分可隨時搬移，平時看似無害，一旦災害發生時，可能就是阻礙逃生的雜物。

工務局建管處說明，依公寓大廈管理條例規定，住戶不得於樓梯間、共同走廊堆置雜物，以免妨礙出入和逃生，違者可處四萬元以上、廿萬元以下罰鍰，可連續裁罰。

建管處指出，住戶在走廊與樓梯間等堆置物品，若經大樓管委會或管理負責人制止仍不改善，管委會或管理負責人可報請工務局處理，經通知仍拒改善者，即可開罰。

承辦課室透露，這種情況存在許久，每天都會接到類似案件或來電詢問，少則一到兩件、多則五件，絕大多數住戶經通知都會改善，卻有部分住戶不在乎，最後就會接到罰單。

建管處統計，去年曾開罰一戶因在樓梯間擺放雜物，今年也有一戶在走廊放鞋櫃不改善，兩戶各罰四萬元。

建管處呼籲，共同走廊與樓梯間等共用空間別放私物，一旦因堆置物品造成他人損害，除行政罰款，還可能有民、刑事責任。