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〈南部〉鄰里修路 模範母親率先捐錢

2017-05-13

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府昨天舉辦模範母親表揚，共有廿位媽媽獲獎，而九十歲的卑南鄉媽媽楊吳阿拖熱心公益，影響四位子女持續關懷弱勢與獨居老人；台東市劉李足妹高齡九十四歲也獲獎，五代同歡。

縣長黃健庭、議長饒慶鈴昨天分別頒獎表揚模範母親，而在現場表演的高瞻幼兒園幼童也貼心的送給每位媽媽康乃馨。今年台東縣獲表揚模範母親包括台東市劉李足妹、李秀玉、游賴玉子、塗玲子、吳正英，卑南鄉楊吳阿拖、池上鄉潘江銀花、鹿野鄉曾林玉、關山鎮卓桂蘭、大武鄉張玉花、達仁鄉陳秀珠、金峰鄉李香宜、海端鄉古玉花、延平鄉江胡春妹、成功鎮何陳美麗、長濱鄉陳依拜、綠島鄉王田春枝、太麻里鄉蔡吳修、東河鄉高清香、蘭嶼鄉曾秀雲。

其中楊吳阿拖是卑南鄉代會主席楊招信的媽媽，楊招信說，媽媽年輕時隨父親從彰化遷居卑南鄉初鹿地區，鄰里間需要修路，媽媽總是率先捐錢，也影響兄弟姐妹都知道「為善最樂」，也會持續關懷弱勢，九十四歲的劉李足妹有十名孩子，孫兒「數不清」，五代同堂十分幸福。

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  • 90歲的模範母親楊吳阿拖（中）熱心公益，影響兒子楊招信持續行善。（記者張存薇攝）

    90歲的模範母親楊吳阿拖（中）熱心公益，影響兒子楊招信持續行善。（記者張存薇攝）

  • 台東縣長黃健庭（左）頒獎表揚94歲的模範母親劉李足妹。（記者張存薇攝）

    台東縣長黃健庭（左）頒獎表揚94歲的模範母親劉李足妹。（記者張存薇攝）

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