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〈南部〉防波堤挖溝種樹 議員譏「琉球奇景」

2017-05-13

潘孟安認畫蛇添足 將要求檢討

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府在琉球鄉白沙漁港整修防波堤，為了綠美化環境，包商竟在防波堤頂挖溝種樹，被議員洪慈綪譏為「琉球奇景」，痛批這種前所見的離譜工法，根本是浪費公帑；縣長潘孟安也認為是畫蛇添足，將要求縣府相關部門檢討。

琉球鄉籍縣議員洪慈綪昨在議會質詢，指農委會打算禁止十二海浬內使用魚槍打魚，引起台東縣漁界反彈，台東縣政府也認為規定過苛，力挺漁民，反觀屏東縣政府宛如事不關己，琉球及恆春地區不少漁民使用合法魚槍打魚，痛批農委會濫用保育之名限制漁民生計，一把魚槍一天能打幾條魚，非得如此嚴苛對待漁民不可，縣府應有所表態。

洪慈綪並秀出縣府最近在琉球鄉白沙漁港進行的防波堤整修工程，竟在數十公尺長的堤頂挖溝填土植樹，質疑這樣種出來的樹禁不起風吹，萬一樹根穿透破壞堤防怎麼辦，鄉民痛批太離譜，浪費人民的納稅錢。

縣府農業處長黃國榮表示，十二海浬禁用魚槍是為了保護台灣珊瑚礁生態，避免違法射殺及濫捕，並非針對漁民，屏東境內使用魚槍捕魚維生的漁民不多，但若因此影響到漁民生計，縣府也會替漁民捍衛權益。

縣長潘孟安表示，白沙漁港防波堤頂被挖溝植樹，應該是包商為了綠美化環境想出來的點子，結果畫蛇添足，反而影響堤防景觀與安全，實不足取，他會要求縣府相關部門深切檢討。

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  • 小琉球海岸堤防被種上綠色植物。（記者陳彥廷翻攝）

    小琉球海岸堤防被種上綠色植物。（記者陳彥廷翻攝）

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