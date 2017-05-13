〈南部〉防波堤挖溝種樹 議員譏「琉球奇景」
2017-05-13
潘孟安認畫蛇添足 將要求檢討
〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府在琉球鄉白沙漁港整修防波堤，為了綠美化環境，包商竟在防波堤頂挖溝種樹，被議員洪慈綪譏為「琉球奇景」，痛批這種前所見的離譜工法，根本是浪費公帑；縣長潘孟安也認為是畫蛇添足，將要求縣府相關部門檢討。
琉球鄉籍縣議員洪慈綪昨在議會質詢，指農委會打算禁止十二海浬內使用魚槍打魚，引起台東縣漁界反彈，台東縣政府也認為規定過苛，力挺漁民，反觀屏東縣政府宛如事不關己，琉球及恆春地區不少漁民使用合法魚槍打魚，痛批農委會濫用保育之名限制漁民生計，一把魚槍一天能打幾條魚，非得如此嚴苛對待漁民不可，縣府應有所表態。
洪慈綪並秀出縣府最近在琉球鄉白沙漁港進行的防波堤整修工程，竟在數十公尺長的堤頂挖溝填土植樹，質疑這樣種出來的樹禁不起風吹，萬一樹根穿透破壞堤防怎麼辦，鄉民痛批太離譜，浪費人民的納稅錢。
縣府農業處長黃國榮表示，十二海浬禁用魚槍是為了保護台灣珊瑚礁生態，避免違法射殺及濫捕，並非針對漁民，屏東境內使用魚槍捕魚維生的漁民不多，但若因此影響到漁民生計，縣府也會替漁民捍衛權益。
縣長潘孟安表示，白沙漁港防波堤頂被挖溝植樹，應該是包商為了綠美化環境想出來的點子，結果畫蛇添足，反而影響堤防景觀與安全，實不足取，他會要求縣府相關部門深切檢討。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》委曲不能求全
一定要軟身段，熱臉拚命貼？這是最近中國杯葛我國有感，但是，好像有人越挫越勇呢，像世大運中國團體隊不參加，擺明故意，就是老子不爽，結果北市還幫對方潤飾？彼此心知肚明，何必委曲求全？委曲若能求全，可以。然…
網友回應
熱門新聞
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大
- 自由廣場》又恨又愛五月天
- 中信這場子「瘋砲」 二軍投手怕怕
- 〈健康充電站〉肺動脈高壓講座
- 彰縣救溺竿 一年被A30支
- 假釋犯落跑 澎檢︰無延誤通緝
- 女星自嘲有張賤臉 想當壞女人專業戶
- 「10分」難堪閉幕 哈登：我負責
- 伊波拉死灰復燃 WHO證實剛果再傳3死亡病例
- 盜壘不居功 彭政閔：年輕人把握機會
- 歐蘭德優退 月領平民十倍薪
- 川普首度出訪 將促加強對抗恐怖主義
- 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
- 中資敗出台房市？南國接手萬通2011
- 喬山疼惜媽咪 按摩椅送美腿機─模擬手感精準按摩痠痛點 降價優惠加碼送好禮
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 佳士得春拍今明預展 愛馬仕珍稀皮革包誘客
- 蕭敬騰瘋直播 最想傳遞ＸＸＸ
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Asustek executive S.Y. Hsu reported to have resigned
- 川普指正福特號航艦 專家批瞎矇
- 性格暴衝、騎車迷航 原來是嗅溝腦膜瘤作怪
- 劍指台積電 三星晶圓代工自立門戶
- 自由廣場》司法改革幫幫性侵被害人
- 「無法判死應終身監禁」
- 生子不敢說 謊報撿到棄嬰
- 溫潤珍珠 烘托母愛溫度
- 洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
- 藍拒絕協商 立院抗議世衛聲明難產
- 聯合國：首批哥國FARC叛軍完成解除武裝
- 吳乙峰 追著紙風車尋唐吉軻德
- 姚采穎操過頭 路倒昏迷送醫
- 「不痛 只是怪怪的」殷仔主動喊卡 「手」護棒球生涯
- 艾德瑞吉回神拆火箭 馬刺爭西冠
- 慾女變玉女 麥莉為飢餓男重返清純
- 蔡總統到新北 朱立倫「小聲」爭取前瞻
- 自由廣場》財政部專扯小英後腿？
- 換湯不換藥 三星難追台積電
- 「千秋王子」的千場 有多難
- 高國麟押寶「大帝」學長 明星賽三壘手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉防波堤挖溝種樹 議員譏「琉球奇景」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分