〈南部〉難忘寄養媽媽 相約過母親節
2017-05-13
〔記者王秀亭／台東報導〕曾在寄養家庭被照顧五年半的小雅，升上國中回到單親父親身邊後，仍難忘寄養父母的愛與支持，今年母親節前夕特別思念另一個母親「寄養媽媽陳美珍」，在台東家扶中心社工員的協助下，將和這個沒有血緣，卻親如家人的寄養父母一起度過母親節，台東家扶中心盼有更多人加入寄養家庭行列，一起「打開家門，讓愛住進來。」
寄養父母照顧5年半 親如家人
台東家扶中心主任陳乘斌表示，小雅兒時因單親父疏於照顧，而進入寄養家庭，接受寄養父母李惠賜、陳美珍的照顧長達五年半，隨著小雅進入國中，回到父親身邊一起生活，在重新適應過程中，仍記得寄養父母多年來的照顧，小雅情緒潰堤地告訴社工老師，想和寄養媽媽一起過母親節，把小雅當女兒對待的陳美珍得知後，與丈夫特地取消遠行計畫，準備和小雅一起過母親節。
李惠賜、陳美珍夫婦擔任寄養家庭已十四年，陪伴過許多寄養孩童，小雅回原生家庭後，也不時為孩子禱告，有機會與小雅見面，便不時給予鼓勵，小雅想為寄養媽媽過母親節的願望，也讓陳美珍很感動。
台東家扶中心招募寄養家庭
陳乘斌說，縣內像李惠賜、陳美珍夫婦願意提供寄養服務的家庭有四十七戶，但目前持續被寄養中的孩子有六十名，其中近五成為身心障礙、發展遲緩、健康欠佳的孩子，相對提高家庭寄養服務的難度，也增加寄養父母的挑戰。
陳乘斌指出，縣內寄養家庭有限，須接受安置寄養的孩童卻有增加趨勢，去年寄養安置新案有十四例，今年一至四月已有十九例，已超過去年整年度的新案量，又以幼兒園至國小階段的孩子居多，希望有更多家庭可以讓這些需要幫助的孩子，有一個安全與暫時的避風港。
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