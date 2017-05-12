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〈南部〉媽媽們籲賴神 勿核准龍崎掩埋場施工

2017-05-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕經濟部同意龍崎歐欣掩埋場輔導案再展延二年，台南環盟等環保團體與台灣親子共學教育促進會等公民社群媽媽們，昨天選在母親節前夕，到市政府陳情獻康乃馨，呼籲市長賴清德堅持最後把關，勿蓋下「關鍵印章」核准施工許可，為下一代留下乾淨水資源。

水利局主秘蔡國詮代表接下陳情書，他說，龍崎歐欣掩埋場開發計畫核准權責在經濟部工業局，水土保持計畫也早於九十八年核定，地方政府權限僅有水保施工核淮許可證的核發，且已暫緩核發，會向中央反映環保團體意見，以期在環境永續及經濟發展上取得平衡點，創造雙贏局面。

市府：准駁權責在中央

水利局強調，水利局是水利及水土保持主管機關，相關水土保持計畫是配合開發行為所提出，開發案准駁並非水利局或市府權責，本案場址是否適合開發事業廢棄物處理中心，應由事業主管機關，亦即經濟部工業局來評估及說明，若經濟部駁回開發案，水土保持計畫書見也將一併失效。

環團：應另找合適地點

環團與媽媽們說，他們不反對設置掩埋場處理廢棄物，但政府應找合適地點，而不是一味執著設在龍崎這處珍貴生態保護區，破壞環境萬劫不復，實在無法理解中央、地方至今仍互踢皮球，態度曖昧不明！

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