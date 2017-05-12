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〈南部〉萬安演習傷患 女大生幫忙「妝」的
2017-05-12
嘉藥葉渝焙 上網看影片自學
〔記者王捷、吳俊峰／台南報導〕昨天下午萬安演習，半小時內讓台南成了空城！這次演習有學校、工業區及區公所三個視察點，其中，工業區模擬工廠遭突襲失火，消防員深入火場搶救傷患，而這些傷患「皮開肉綻」，其實都是特效化妝，來自在市立醫院當職務代理人的嘉南藥理大學學生巧手。
為「傷患」們上特效妝的吳亮萱、葉渝焙，都是嘉藥社工系大四學生，因為市立醫院社工是葉渝焙的學姊，葉渝焙因緣際會到市醫當代理社工。去年萬聖節，她看網路影片學特殊化妝，沒想到在今年的萬安演習派上用場。
「妝」燙傷割傷 消防員真呼逼真
演習需要十一名「傷患」，配合消防隊救護，要有燙傷、割傷等情境，消防員看到葉渝焙巧手化妝，直呼好像真的傷口！葉渝焙說，其實也沒有很真，是靠道具血漿，才讓傷口變得逼真。
另外，演習時有零星違規，不過都立刻被警員攔下，靠邊停靠。而國道主線車流順暢，但是下交流道到了平面道路，車輛就要停靠路邊，中山高仁德交流道進入平面道路處，車流回堵至匝道，猶如臨時停車場。市警局說，下午兩點警報解除，路況就恢復了。
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