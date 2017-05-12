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〈南部〉藍晒圖文創園區 英語服務嘛ㄟ通
2017-05-12
〔記者洪瑞琴／台南報導〕為營造台南市英語友善環境、提升文創產業的國際能見度，第二官方語言專案辦公室與文化局攜手推動「藍晒圖文創園區英語友善標章計畫」，希望讓藍晒圖成為台南市第一座英語友善的文創園區，讓國際看見文創軟實力。
二官辦表示，藍晒圖文創園區五月首度開辦品牌人員英語培訓課程，邀請專業講師指導各品牌門市人員提供英語服務，八堂共十二小時的培訓課程，以小班制教學搭配實境演練，幫助門市人員降低說英語的恐懼，快速提升英語服務能力。
參加課程的W Jewelry門市人員莊小姐說，上課可學到實用的對話句型，並且因應各品牌不同商品與營業型態，而有不同應對方式。
二官辦外籍顧問康軒睿（Chris Caputo）分享自身經驗說，自己聽不懂中文，購物時，常常沒辦法理解服務人員在說什麼，很高興有這麼多品牌願意提供英語服務，相信未來會有越來越多外籍朋友造訪藍晒圖。
文化局副局長周雅菁說，藍晒圖進駐的文創品牌類型多元，今年台灣設計展將在台南舉辦，藍晒圖也是展覽場館之一，屆時來訪的國際旅客就能享受到園區內的英語友善服務，感受台南的熱情與創意。
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