| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南》農村就是美術館 土溝藝展「夏夏叫」

2017-05-12

〔記者劉婉君／台南報導〕整個農村就是美術館！後壁土溝農村美術館相隔一年推出新一檔展覽，於十四日下午二點開幕，四位藝術家分別以農村既有的角落空間、物件元素進行創作，引領遊客走入田園，聆賞在地風光與故事。

土溝農村美術館成立已五年，以「村是美術館、美術館是村」的理念，翻轉民眾對一般美術館的印象，今年與文化局合作，推出「風吹夏夏叫．雨打秋秋臉」藝術展覽，分夏、秋兩季，各邀請四位藝術家到土溝現場創作，展期結束後，所有作品也會留在土溝，累積成為在地豐厚的藝術養分。

「風吹夏夏叫」夏季展覽至八月十四日，參與藝術家包括彭奕軒、蔡坤霖、李立中與林盈潔。熱中賽鴿文化研究的李立中，以賽鴿為主題創作「我只想要回家︱土溝村」；蔡坤霖從土溝村落發展與軍路、鐵路、水路有關的歷史發想，以水管創作「土溝三路」，讓參觀者可透過作品傳聲互動，並藉由作品了解當地歷史、地名地貌。農民用來驅鳥的亮片彩帶，則是彭奕軒創作「田地亮片」的靈感，呈現不同的農村視覺感受；林盈潔重新改造沒有屋頂的閒置水泥農舍，讓民眾可放慢腳步，感受空間剩餘的線條，對老房子有不同的記憶。

十四日下午開幕當天，現場提供四十位免費單車導覽，需事先報名，展出期間也有固定時間的導覽，包括永安國小、過去展覽留下來的作品等，都在導覽範圍內，讓遊客與地方有更多互動。

廣告
  • 藝術家彭奕軒參與後壁土溝農村美術館夏季藝術展，作品「田地亮片」以農村驅鳥彩帶為發想。（土溝農村美術館提供）

    藝術家彭奕軒參與後壁土溝農村美術館夏季藝術展，作品「田地亮片」以農村驅鳥彩帶為發想。（土溝農村美術館提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療

台東市六十歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後復原良好，東馬表示，從去年起，病患不必轉往外縣市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：〈南部〉台南》農村就是美術館 土溝藝展「夏夏叫」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.