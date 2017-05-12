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〈南部〉台南》農村就是美術館 土溝藝展「夏夏叫」
2017-05-12
〔記者劉婉君／台南報導〕整個農村就是美術館！後壁土溝農村美術館相隔一年推出新一檔展覽，於十四日下午二點開幕，四位藝術家分別以農村既有的角落空間、物件元素進行創作，引領遊客走入田園，聆賞在地風光與故事。
土溝農村美術館成立已五年，以「村是美術館、美術館是村」的理念，翻轉民眾對一般美術館的印象，今年與文化局合作，推出「風吹夏夏叫．雨打秋秋臉」藝術展覽，分夏、秋兩季，各邀請四位藝術家到土溝現場創作，展期結束後，所有作品也會留在土溝，累積成為在地豐厚的藝術養分。
「風吹夏夏叫」夏季展覽至八月十四日，參與藝術家包括彭奕軒、蔡坤霖、李立中與林盈潔。熱中賽鴿文化研究的李立中，以賽鴿為主題創作「我只想要回家︱土溝村」；蔡坤霖從土溝村落發展與軍路、鐵路、水路有關的歷史發想，以水管創作「土溝三路」，讓參觀者可透過作品傳聲互動，並藉由作品了解當地歷史、地名地貌。農民用來驅鳥的亮片彩帶，則是彭奕軒創作「田地亮片」的靈感，呈現不同的農村視覺感受；林盈潔重新改造沒有屋頂的閒置水泥農舍，讓民眾可放慢腳步，感受空間剩餘的線條，對老房子有不同的記憶。
十四日下午開幕當天，現場提供四十位免費單車導覽，需事先報名，展出期間也有固定時間的導覽，包括永安國小、過去展覽留下來的作品等，都在導覽範圍內，讓遊客與地方有更多互動。
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