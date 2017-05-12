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〈南部〉父子檔彩繪大師 陳玉峰、陳壽彝故居掛牌

2017-05-12

藝文國寶同列歷史名人

〔記者劉婉君／台南報導〕府城近代知名彩繪畫師陳玉峰、陳壽彝父子，作品遍及全台，也同時列名台南市藝文類歷史名人，其故居昨天成為全市第一個掛牌的父子檔名人故居。

陳玉峰本名延祿，年幼時常到東嶽殿遊玩，受到廟宇及附近書畫裱褙店傳統圖像影響，對傳統繪畫產生興趣。他的寺廟彩繪作品應用西方寫實主義手法描繪門神人物，肌肉質感、光線、色彩深淺明暗處理，接近寫真的視覺效果，在業界有「阿祿司」之稱，是日治時期第一代台灣本土彩繪大師。

陳壽彝原名金鐘、又號比南齋主，傳承父親陳玉峰的彩繪美學，表兄蔡草如亦是府城彩繪名師。陳壽彝除了家學淵源，也不斷自我精進，成為台灣當代知名藝術家與彩繪匠師，作品於昔日各美展屢屢獲獎，並晉升為評審委員，同時也是教育部「全國民族藝術民間彩繪薪傳獎」得主，獲文化部頒贈「國家重要藝師」獎章。

大天后宮壁畫「父繪子修」

陳玉峰、陳壽彝故居位於中西區大天后宮前，廟內的壁畫就是由陳玉峰彩繪，因年代久遠，其中有部分由陳壽彝修復重繪，留下父子傳承的佳話與見證。

台南市歷史名人分為藝文、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等七大類，目前共有一百八十五位，截至昨天，完成掛牌的名人故居有十八處，其中，陳玉峰、陳壽彝故居是第一個父子檔故居，昨天由市長賴清德與家屬一同掛上紀念牌，藝文界人士也到場觀禮。

而台南市的歷史名人中，父子檔有六對，包括鄭成功、鄭經、鄭克塽三代；與陳玉峰、陳壽彝同樣是彩繪匠師的，還有潘春源與潘麗水父子，另外也有母女檔與夫妻檔。

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  • 台南市長賴清德與陳玉峰、陳壽彝家屬，一同為這對父子檔彩繪大師的歷史名人故居掛上紀念牌。（記者劉婉君攝）

    台南市長賴清德與陳玉峰、陳壽彝家屬，一同為這對父子檔彩繪大師的歷史名人故居掛上紀念牌。（記者劉婉君攝）

  • 台南市中西區大天后宮內的壁畫，可看到陳玉峰繪、陳壽彝摹原作重繪的作品。（記者劉婉君攝）

    台南市中西區大天后宮內的壁畫，可看到陳玉峰繪、陳壽彝摹原作重繪的作品。（記者劉婉君攝）

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