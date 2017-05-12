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〈南部〉綠色友善餐廳 送母親火鶴花

2017-05-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局認證四十五間「綠色友善餐廳」，以高雄在地的新鮮食材推出母親節創意大餐，民眾只要母親節當天帶著媽媽前來用餐，就送媽媽一朵火鶴花，歡迎民眾共襄盛舉。

高雄物產館將於母親節當天，推出以產銷履歷喜哈蛋製作的直徑二米產地鮮果蛋糕，邀請媽媽們免費品嘗，還準備內門火鶴花，加上指定商品現金抵用券，作為媽媽的見面禮物。

農業局說，現場提供大聲祝福媽媽的子女們孝親健康好禮，讓民眾可以當場獻給媽媽，包括今年度全國比賽冠軍的一四七米禮盒、大崗山評鑑的龍眼蜂蜜、高雄首選系列禮品及各農漁會產品，活動免費，但名額有限。

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  • 母親節到綠色友善餐廳用餐，市府農業局就送火鶴花。（記者陳文嬋攝）

    母親節到綠色友善餐廳用餐，市府農業局就送火鶴花。（記者陳文嬋攝）

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