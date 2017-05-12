快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
〈南部〉馬公古蹟觀光區 疑似高中學生裸泳
2017-05-12
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫開放觀光的馬公金龜頭礮臺，日前遊客發現有高中學生在下方海域裸泳，並有疑似老師或民眾趨前勸阻，認為在古蹟觀光區域裸泳相當不妥，因此以相機拍下證據，並向本報爆料，但查證後無法確定學校。
據讀者爆料指稱，五月四日上午十時四十分，一群觀光客前往甫開放的金龜頭礮臺，赫然發現有名男子在觀光客面前脫光全身衣褲，書包上有校名，並在礮臺下方海邊裸泳嬉戲，帶隊老師當場斥責，但行徑已全被爆料者相機捕捉，認為男子離譜行為已涉及妨害風化，呼籲澎湖相關單位重視。
記者接獲爆料後，前往金龜頭礮臺查證，由於金龜頭礮臺當日上午並無任何學校預約參觀，下午則有馬公高中學生預約，而金龜頭通往海邊的秘道，則是每日上午十一時，下午二時、四時三十分，採取預約人數控管，讀者爆料時間並未開放，因此可能由其他地方下到海邊，也無任何資料可查證。
另外，澎湖僅有一所馬公高中，另一所則是澎水職校，但馬公高中書包並未繡校名，同時當日上午也未預訂參觀，都與讀者爆料不符；而另一所澎水職校雖然地緣位置較近，但當日也未安排學生前往參觀，因此與爆料者指稱有帶隊老師出面斥責也不符。只是裸泳仍給外界不好觀感，兩校及主管澎湖縣政府文化局都會加強教育宣導，防止類似事件再次發生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療
台東市六十歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後復原良好，東馬表示，從去年起，病患不必轉往外縣市…
網友回應
熱門新聞
- 蕭國昌落網時看的電影 眼尖網友認出是這片…
- 中國網友爽吃丹麥生蠔 網民看完直呼想嫁過去
- 德國國寶級瓷器 精湛工藝
- 《綠時尚‧心美人》2
- 《薄紗‧風情丕變》1
- 《袖子‧刷存在感》1
- 太陽能季報冷颼颼 茂迪每股慘虧2.07元
- 《袖子‧刷存在感》2
- 女星帶頭霸凌老師 懺悔自己真的很壞
- 女優拍廣告慘遭鯊魚狠咬？ 潛水業者打臉：假的
- 中職》再見轟又當英雄 楊家維：不知為何球飛出去了
- BMW 4系列改款 M Sport降價13萬元
- 彰銀案宣判前夕 台新金反擊財政部
- 《藍丹寧‧新明星》2
- 川普批柯米愛現 承認原本就打算開除他
- 中職》三壘手陷低潮 林智平重返一軍救火
- 元素週期表 不用死背用唱的
- 鋒面接近 週六嚴防大雨
- 以為要再關25年 假釋狼毀電子腳鐐逃亡
- 《藍丹寧‧新明星》3
- 三星砸141億美元 建OLED廠
- 梅西百貨財報利空衝擊 美股收黑
- Linah遭電車痴漢摸臀 無人救援痛哭
- GPS定位 塑膠材質易破壞
- 川普支持度創新低 川粉藍領白人流失
- 翁立友92破蛋 閉關躲相親
- 《中英對照讀新聞》Don’t bother petting these cats － they’re working 省省吧別摸這些貓－－牠們在工作
- 川普開除柯米 聯調局續查俄介入大選案
- 建置基地台 太平島手機將可上網
- 五月天香港紅館開唱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》TAIEX closes at 10,001.48, ends 17-year hiatus
- 全台1.8萬補習班 僅52人稽查
- 擋前瞻》醜態百出 國民黨耍賴到底
- 世大運》柯氏兄弟 雙打為台拚金
- 《自由廣場》衛福部可以科學一點
- 《自由廣場》小英看不到的血汗護士
- 《藍丹寧‧新明星》1
- 皇馬殺入決賽 拚歐冠連霸
- 被笑中國豬 豪小子發憤圖強
- 省1萬3害1條命 雇主換「刻紋胎」 運將翻車亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉馬公古蹟觀光區 疑似高中學生裸泳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分