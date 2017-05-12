〈南部〉馬公古蹟觀光區 疑似高中學生裸泳

2017-05-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫開放觀光的馬公金龜頭礮臺，日前遊客發現有高中學生在下方海域裸泳，並有疑似老師或民眾趨前勸阻，認為在古蹟觀光區域裸泳相當不妥，因此以相機拍下證據，並向本報爆料，但查證後無法確定學校。

據讀者爆料指稱，五月四日上午十時四十分，一群觀光客前往甫開放的金龜頭礮臺，赫然發現有名男子在觀光客面前脫光全身衣褲，書包上有校名，並在礮臺下方海邊裸泳嬉戲，帶隊老師當場斥責，但行徑已全被爆料者相機捕捉，認為男子離譜行為已涉及妨害風化，呼籲澎湖相關單位重視。

記者接獲爆料後，前往金龜頭礮臺查證，由於金龜頭礮臺當日上午並無任何學校預約參觀，下午則有馬公高中學生預約，而金龜頭通往海邊的秘道，則是每日上午十一時，下午二時、四時三十分，採取預約人數控管，讀者爆料時間並未開放，因此可能由其他地方下到海邊，也無任何資料可查證。

另外，澎湖僅有一所馬公高中，另一所則是澎水職校，但馬公高中書包並未繡校名，同時當日上午也未預訂參觀，都與讀者爆料不符；而另一所澎水職校雖然地緣位置較近，但當日也未安排學生前往參觀，因此與爆料者指稱有帶隊老師出面斥責也不符。只是裸泳仍給外界不好觀感，兩校及主管澎湖縣政府文化局都會加強教育宣導，防止類似事件再次發生。